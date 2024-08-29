【韓網熱門】WINNER李昇勳開球前突然跳舞18秒…引發爭議，最終向KBO棒球聯盟投訴

男團WINNER成員李昇勳因舞蹈投球被提出民意請願。

李昇勳昨日在釜山社稷棒球場為樂天巨人與韓華鷹的比賽擔任開球嘉賓，釜山出身的李昇勳表示要為球隊注入「WINNER的勝利氣息」。隨後，李昇勳假裝投球，卻在投手丘上表演了18秒的舞蹈。 而且，這似乎並不是與捕手孫晟賓事先協商的表演，孫晟賓甚至兩次擺出接球的姿勢，但球卻沒有到來。最終，李昇勳投出的球擊中本壘板高高彈起，直接飛過了孫晟賓的身後，孫晟賓不得不站起來撿球。



有人批評李昇勳的行為是「可能干擾比賽節奏的不當投球」，今日甚至有網友提出了民意請願：「KBO棒球聯盟的會長許龜淵應立即向各球隊發送公文，徹底制定對策，以防止出現『干擾比賽節奏的不當投球』。」

然而，李昇勳在個人帳號PO出了自己的投球影片，並寫道「第一次投球 樂天巨人」，表達了滿意之情。



韓國網友評論：

1. 可是我覺得很搞笑啊kkk

2. 現場氣氛明明很好，大家都在笑

▽另一角度的現場影片：



3. 頂多是有點丟臉，但民意請願就太超過了吧

4. 確實有點漫長，如果短一點效果會更好

5. 我都感到羞恥，沒辦法看完kkkk

6. 整個開球過程不到20秒，說干擾比賽節奏太無言了吧

7. 都是提前商量過的，練習開球時也有跳舞、正式開球時還給放了音樂，哪裡有不妥啊

8. 可能是因為球隊輸了，所以才從他身上找原因kkk

9. 如果贏了大概會說他是提前做了慶祝表演

10. 應該不會再找他開球了吧kk

11. 又不是在正式開始比賽後這樣做，有何相干啊kkk

12. 有些人活得太緊繃了吧，明明就很好笑

13. 他本來就是這樣的形象，我認為他很好地完成了工作，服務也不錯

出處：https://theqoo.net/hot/3382526353

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