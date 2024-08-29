《魔鬼的计谋》「脑性女律师」徐东珠相隔十多年再婚，「战友」轨道&郭俊彬献祝福

曾演出Netflix益智奖金节目《魔鬼的计谋》的美国律师兼电视综艺人徐东珠将再婚。

据《体育朝鲜》今（29）日报导，徐东珠预定在明年6月29日於首尔某地与圈外人结婚，婚礼采非公开形式，只邀请双方家人与好友。徐东珠经纪公司Onesta Company随后也发出声明认证此消息，但说明日期尚未确定。



1983年生、现年41岁的徐东珠，本身是电视综艺人也是星二代，父亲是已故艺人徐世源，母亲是模特儿出身艺人徐贞姬。星二代加上曾爆家丑（爸爸徐世源家暴），还有本身学经历相当华丽，从美国律师斜杠韩国艺人，让她名气不小，去年演出《魔鬼的计谋》更打开海外知名度。



徐东珠2008年曾与哈佛大学出身旅美侨胞企业家结婚，婚姻仅维持5年，明年2025年要再婚，两段婚姻相差十多年。各家媒体报导她将再婚后，徐东珠稍早於个人IG亲自宣布消息，表示对象不是艺人因此不能公开太多，最后亲昵的喊新郎并说：「谢谢你跟我结婚！」照片与文字都相当甜蜜。



艺人洪锡天、苏有珍、朴荷娜、李贤怡、Ali与金英熙等人都留言祝福，她在《魔鬼的计谋》中的「战友」轨道与郭俊彬也送上祝福「东珠啊恭喜你」、「哇呜恭喜你」。



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