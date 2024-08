《Road to Kingdom ： Ace of Ace》9月19日重磅開播！7隻男團競演，泰民擔任MC

男團競演綜藝《Road to Kingdom》全新一季即將開始。

今日(27日)Mnet方面表示:「《Road to Kingdom : Ace of Ace》確定將於9月19日晚9點30分(韓國當地時間)首播。 」

《Road to Kingdom》是K-pop男團崛起專案的一部份,是一檔重新聚焦具備實力和潛力的男團的生存節目。本節目是2020年播出的《Road to Kingdom》的重新打造版本。 前一系列是為了獲得「Kingdom」參賽權的前傳,而這次則是獨立的節目。



多支崛起中的男團將大舉參賽。 The New Six、The CrewOne(ATBO· JUST B)、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPEST共7支隊伍將登場。



此外,SHINee泰民將在出道後首次擔任獨立MC,為《Road to Kingdom : Ace of Ace》護航。



