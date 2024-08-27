《Road to Kingdom ： Ace of Ace》9月19日重磅開播！7隻男團競演，泰民擔任MC
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《Road to Kingdom ： Ace of Ace》9月19日重磅開播！7隻男團競演，泰民擔任MC

明星   2024年8月27日   星期二09:47   Tracy  

（封面圖源：Mnet、X@TAEMIN_BPM）

男團競演綜藝《Road to Kingdom》全新一季即將開始。

今日（27日）Mnet方面表示：「《Road to Kingdom ： Ace of Ace》確定將於9月19日晚9點30分（韓國當地時間）首播。 」

《Road to Kingdom》是K-pop男團崛起專案的一部份，是一檔重新聚焦具備實力和潛力的男團的生存節目。本節目是2020年播出的《Road to Kingdom》的重新打造版本。 前一系列是為了獲得「Kingdom」參賽權的前傳，而這次則是獨立的節目。
（圖源：Mnet）

多支崛起中的男團將大舉參賽。 The New Six、The CrewOne（ATBO· JUST B）、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPEST共7支隊伍將登場。






此外，SHINee泰民將在出道後首次擔任獨立MC，為《Road to Kingdom ： Ace of Ace》護航。
（圖源：X@TAEMIN_BPM）

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