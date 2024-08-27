《Road to Kingdom ： Ace of Ace》9月19日重磅開播！7隻男團競演，泰民擔任MC

男團競演綜藝《Road to Kingdom》全新一季即將開始。
今日（27日）Mnet方面表示：「《Road to Kingdom ： Ace of Ace》確定將於9月19日晚9點30分（韓國當地時間）首播。 」
《Road to Kingdom》是K-pop男團崛起專案的一部份，是一檔重新聚焦具備實力和潛力的男團的生存節目。本節目是2020年播出的《Road to Kingdom》的重新打造版本。 前一系列是為了獲得「Kingdom」參賽權的前傳，而這次則是獨立的節目。
多支崛起中的男團將大舉參賽。 The New Six、The CrewOne（ATBO· JUST B）、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPEST共7支隊伍將登場。
[]— 더크루원 (@the_crewone) August 7, 2024
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너무 즐거운 시간이었습니다@CRAVITYstarship#더크루원 #TheCrewOne#ATBO #JUSTB#IDOLRADIO #아돌라 pic.twitter.com/dXqQIw9YSd
[]— YOUNITE (@YOUNITE_offcl) August 16, 2024
초음파 GEEKIN 무대도 즐겁게 마무리
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此外，SHINee泰民將在出道後首次擔任獨立MC，為《Road to Kingdom ： Ace of Ace》護航。
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