【韓網熱門】Weki Meki解散後她居然去倫敦留學了！全網大讚

女團Weki Meki出道七年後結束團體活動，成員們各自發展。

其中金度延的近況最是令人驚訝，她選擇前往英國倫敦留學。 據悉她除了語言研修之外，還會系統地學習表演。

韓國網友評論：

1. 積極向上的態度太帥了

2. 姐姐為妳加油

3. 哇，她好會規劃，感覺不管做什麼都會成功，即使是在娛樂圈

4. 我要訂閱她的YouTube

5. 原來是去留學了啊，太帥了吧

6. 居然去學表演了

7. 她的臉完全是我喜歡的類型

8. 之前是不是在produce 101裡出現過，對生活好有規劃啊，什麼都做的很好

9. 懂得自我開發的人，幾年前就開始學英語了，還學了表演，興趣愛好有芭蕾、吉他、陶藝、閱讀、運動、游泳等等，想學的東西很多，她也為之付出了努力

10. 她的確是演員臉，希望她成為全球知名的女演員

11. 她的臉很有特點，希望能在演員這條路上越走越順

12. 懂得規劃自己時間這一點就足夠讓人羨慕

13. 多拍點vlog分享吧

14. 很努力生活的人，羨慕

15. 為她這種積極向上、勇於挑戰的人加油

16. 她的臉太有氛圍了，是我喜歡的類型，希望多拍點戲

17. 不如也分享一下自己的學習方法吧

18. 思想太帥了，深思熟慮之後付諸於行動

19. 我在英國留學，最近碰到一個和她長得很像的人，還在想是不是金度延

20. 顏值夠好，在海外發展也不錯，帥

21. Weki Meki居然解散了

22. 她很適合國外電視劇裡出現的韓國演員那種角色

23. 我感覺以後會在Netflix之類的電視劇裡看到她

原文：https://theqoo.net/square/3378439061

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