PSY演唱會唱與SUGA合作曲，公開支持！《柏青哥》編劇也分享SUGA照片，貼紫心應援

歌手PSY在演唱會上公開應援BTS防彈少年團成員SUGA。

日前，PSY在舉辦了演唱會「PSY SUMMER SWAG 2024」，Ending 曲目選擇了和SUGA合作的〈That That〉。 唱歌之前他提到了SUGA，表示：「一直想要感謝一起創作這首歌曲的SUGA。」 公開為近日深陷醉酒駕駛電動摩托車爭議的SUGA應援。 而PSY在公開場合提及SUGA也自己拱上了輿論的風口浪尖，部份SUGA的粉絲感激PSY的公開支持，稱「從中獲得了力量」。 但也有不少網友質疑PYS的言行，斥責「不該公開支持犯錯的人」。



公開為SUGA應援的名人不止PSY一人，APPLE TV+《柏青哥》的編劇李珉真也通過個人SNS公開支持SUGA，在SNS上公開了一張SUGA的照片，並未寫下任何文字，而是標註了一顆紫色的愛心。據傳，李珉真本人則是ARMY（防彈少年團粉絲名）。



SUGA醉駕一事已經過去半月，8月23日晚7點45分左右，SUGA結束替代役工作後來到首爾龍山警署接受調查。 25日，SUGA通过weverse公開親筆寫下的道歉信，再次為此事道歉，他在信中寫道：「8月6日晚，我犯了酒後乘坐電動踏板車在人行道行駛的錯誤，第二天匆忙公開的第一封道歉信也造成混亂，對此致以深深的歉意」、「 輕率的舉動讓珍惜我的人都很疲憊，我會努力不再犯錯，帶著悔悟生活。 」同時，他也向防彈少年團的隊友們表達歉意：「無論何時都相信我的成員們，因為我也經歷了艱難的時刻，我很抱歉。 」





안녕하세요. 슈가 입니다.

부끄러운 마음으로 여러분께 사과의 말씀을 다시 드리고자 합니다.

저의 잘못된 행동으로 팬 여러분 그리고 저를 사랑해 주시는 모든 분들께 실망과 상처를 드린 점 아주 깊이 사과드립니다.

그간 제가 받은 사랑에 걸맞은 행동으로 보답드려야 한다는 책임감을 잊고 큰… pic.twitter.com/NMbCmJxk3y — (@BTS_twt_AGSTD) August 25, 2024

最後SUGA還稱：「不僅會接受處分，也會接受批評和指責」、「對於引起的社會爭議，讓許多人失望了，再次低頭表達誠摯的歉意。

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