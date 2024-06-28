連厲旭都嗑自家Super Junior隊友「赫海」！詢問有無抱著一起睡、強制搭情侶單品

銀赫真的是大直男都不懂東海的心!!!（編）

厲旭主持的YouTube節目《人生喀嚓》第一季迎來最後一集，自第一組嘉賓請來L.S.S.（利特、神童、始源）‎後，再邀隊友D&E（東海、銀赫），聊了不少關於「赫海CP」的話題。

《人生喀嚓》旨在回顧來賓有名的梗圖與迷因（Meme），D&E有名的果然有CP相關，其中一個是「D&E可以抱著彼此睡覺」，厲旭直白的問：「有睡過嗎？」東海直率回答：「有一起睡過啊！」厲旭追加問有沒有抱在一起時，銀赫就不行了：「瘋了嗎？你能抱著成員一起睡嗎？那你可以抱始源一起睡嗎？」厲旭倒淡定地回答很冷的話可以。



銀赫完全「鐵壁」不想抱任何人睡，但冷到非得要抱人的話，他選神童：「他不是最溫暖的嗎？」厲旭笑指：「你是壞蛋啊！」銀赫很認真分析誰能抱著睡誰不能，最後說東海、圭賢和厲旭也可以，選厲旭的理由和神童相似：「你這種程度應該也暖呼呼的。」厲旭自己都笑了。



下一個迷因是「銀赫東海情侶手錶事件」，東海曾在節目《D&E Show》上邀請銀赫一起戴情侶手錶，結果銀赫反問：「一定要嗎？」讓東海很挫折(?)當場放棄，厲旭唸出網友留言「簡直是夫婦了」、「‎還去了峇里島蜜月‎」、「像友情的愛情」……等等，銀赫指著那些內容：「就是這樣被煽動的啊！」



厲旭反駁並提出好奇：「我不覺得是煽動啊！你們為什麼總是黏在一起？」銀赫無奈笑說：「因為是小分隊啊！兩人有很多要一起做的事！」不過厲旭說兩人不就是因為要好才會這樣，銀赫就不得不承認了。接下來厲旭就變本加厲：「有為愛情爭吵過嗎？」銀赫：「IC……」



厲旭還想幫兩人搭配情侶單品（銀赫強調是友情單品），銀赫很無言：「你為什麼要幫我們？」厲旭：「就幫你們做點什麼嘛！」銀赫一直拒絕，東海只是笑。



雖然銀赫不斷嘴硬(?)，但兩人感情好恐怕是K-POP有名的，好到‎東海可以隨意直闖銀赫家‎，好到兩個人去峇里島拍旅遊節目像是蜜月旅行‎，好到現在還一起自立門戶開公司當代表！各種日常甜蜜相處更是不可勝數……

▼《人生喀嚓》赫海做客完整節目（13:08抱在一起睡覺，14:01情侶手錶事件）



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