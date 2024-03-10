Super Junior厲旭又寵粉絲(G)I-DLE雨琦！神童感性提成員「老了再一起穿西裝跳〈SORRY, SORRY〉」

厲旭近日首度主持YouTube節目，是頻道「Heyday」推出的《人生喀嚓》，首組來賓是Super Junior隊友，小分隊L.S.S.的利特、神童與始源。

由於是厲旭首次主持YouTube，L.S.S.開場就不留情面逗他，像是厲旭一講完YouTuber必備詞「按讚訂閱分享」，始源直接失笑，神童還當場懷疑他是不是投資了Heyday才被任用，接著爆料他投資某支股票很慘淡。厲旭解釋是因為和Heyday合作了一支評價SM後輩Vocal的影片獲得不錯反響才有緣分，神童又說「那是多虧那些Vocal吧」，厲旭欣然接受這個答案，不過笑裡藏刀的用座位大小展現主持人威嚴：「你們空間還夠嗎？位置決定一個人的地位。」



▼厲旭評價SM後輩aespa、NCT、RIIZE Vocal影片，目前已達74萬觀看次數



《人生喀嚓》是以分享來賓「人生哏圖」、「人生迷因（Meme）」為主題的綜藝節目，Super Junior的迷因當然要說吵架事蹟了，包括厲旭和始源知名的「恰信一搜」事件，對粉絲E.L.F.來說，各種吵架故事聽到都要長繭了，但每次從不同成員嘴裡聽到都不太一樣XDD。

而神童個人的人生迷因，是他各種從《認識的哥哥》擷取的舞蹈短影片。他體型圓潤卻非常會跳舞，是Super Junior主舞，利特說：「我想過，如果神童和我一樣瘦，還會那麼厲害嗎？」神童回答：「可能不會，我跳舞會爆紅的原因，就是因為我可以用這副身體跳舞。」始源也附和，說銀赫（也是SJ主舞）就算Cover也不會那麼有話題，神童聽了就驕傲起來說銀赫壞話XD。

厲旭請神童當場跳支舞，厲旭小心翼翼的發言馬上被始源抓到，和神童笑超開心逗厲旭。笑歸笑，神童對弟弟還是相當大方的：「厲旭要讓我做什麼我都做。」厲旭讓神童跳 (G)I-DLE新歌〈Super Lady〉，因為那可是自己演藝圈頭號粉絲雨琦的團體新歌啊，簡直就在為粉絲謀福利，最後不忘邀她上節目。（延伸閱讀：‎追星成功的典範！(G)I-DLE雨琦收到「本命」SJ厲旭送的咖啡車，開心喊「我是幸福的E.L.F.」）



▼〈Super Lady〉MV



尾聲問起L.S.S.還想創造什麼人生迷因，神童感性的回答：「以後我們真的年紀大了、長滿白髮，再一起穿西裝跳〈SORRY, SORRY〉，在我們之中誰死掉之前。」也許2021年的睡衣版〈House Party〉，就是神童心目中「變老還要一起跳舞」的某個想像吧！氣氛走向溫馨，L.S.S.最後也收起逗弟弟的樂趣，展現兄弟之情瘋狂稱讚厲旭為他打氣，說他是隱藏的寶石、是瘋子般(?)很厲害的演員。



▼睡衣版〈House Party〉（*延伸閱讀：‎Super Junior〈House Party〉特別版MV！亮點超多成大家來找碴：希澈在哪裡、誰60大壽）



▼《人生喀嚓》首集完整節目（神童話題中還否認跟風SEVENTEEN小分隊BBS夫碩順，笑稱是追隨被視為愛豆始祖、1980年代當紅團體「消防車」，節目還聊了L.S.S.出演情境喜劇《UV BANG》的幕後花絮、始源一些戲劇作品幕後。）



▼附上消防車相關表演影片與音源



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