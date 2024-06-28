连厉旭都嗑自家Super Junior队友「赫海」！询问有无抱著一起睡、强制搭情侣单品

银赫真的是大直男都不懂东海的心!!!（编）

厉旭主持的YouTube节目《人生喀嚓》第一季迎来最后一集，自第一组嘉宾请来L.S.S.（利特、神童、始源）‎后，再邀队友D&E（东海、银赫），聊了不少关於「赫海CP」的话题。

《人生喀嚓》旨在回顾来宾有名的梗图与迷因（Meme），D&E有名的果然有CP相关，其中一个是「D&E可以抱著彼此睡觉」，厉旭直白的问：「有睡过吗？」东海直率回答：「有一起睡过啊！」厉旭追加问有没有抱在一起时，银赫就不行了：「疯了吗？你能抱著成员一起睡吗？那你可以抱始源一起睡吗？」厉旭倒淡定地回答很冷的话可以。



银赫完全「铁壁」不想抱任何人睡，但冷到非得要抱人的话，他选神童：「他不是最温暖的吗？」厉旭笑指：「你是坏蛋啊！」银赫很认真分析谁能抱著睡谁不能，最后说东海、圭贤和厉旭也可以，选厉旭的理由和神童相似：「你这种程度应该也暖呼呼的。」厉旭自己都笑了。



下一个迷因是「银赫东海情侣手表事件」，东海曾在节目《D&E Show》上邀请银赫一起戴情侣手表，结果银赫反问：「一定要吗？」让东海很挫折(?)当场放弃，厉旭念出网友留言「简直是夫妇了」、「‎还去了峇里岛蜜月‎」、「像友情的爱情」……等等，银赫指著那些内容：「就是这样被煽动的啊！」



厉旭反驳并提出好奇：「我不觉得是煽动啊！你们为什么总是黏在一起？」银赫无奈笑说：「因为是小分队啊！两人有很多要一起做的事！」不过厉旭说两人不就是因为要好才会这样，银赫就不得不承认了。接下来厉旭就变本加厉：「有为爱情争吵过吗？」银赫：「IC……」



厉旭还想帮两人搭配情侣单品（银赫强调是友情单品），银赫很无言：「你为什么要帮我们？」厉旭：「就帮你们做点什么嘛！」银赫一直拒绝，东海只是笑。



虽然银赫不断嘴硬(?)，但两人感情好恐怕是K-POP有名的，好到‎东海可以随意直闯银赫家‎，好到两个人去峇里岛拍旅游节目像是蜜月旅行‎，好到现在还一起自立门户开公司当代表！各种日常甜蜜相处更是不可胜数……

▼《人生喀嚓》赫海做客完整节目（13:08抱在一起睡觉，14:01情侣手表事件）



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