Super Junior銀赫＆東海成立新公司，擔任共同代表！曾出演《全知干預視角》的元永善經紀人也加入！

7月14日，傳出Super Junior銀赫、東海、圭賢將離開SM娛樂的消息，不過依舊會繼續進行組合活動。而圭賢日前已經和Antenna簽約，今日（1日）也傳出銀赫和東海成立新公司的消息。

據韓媒報導，一位歌謠界人士透露：「平時關係很好的銀赫和東海意氣相投成立公司，計劃在 Ode娛樂（오드 엔터테인먼트）進行個人活動及兩人的二人組 D＆E 的活動。如果公司站穩腳跟，會考慮引進新的藝人及培養後輩。」



隨後，Ode娛樂方面也回應：「銀赫和東海在SM娛樂合約到期後成立了Ode娛樂，將擔任共同代表。」

而照顧Super Junior活動的元永善經紀人也將加入Ode娛樂。2020年播出的《全知干預視角》曾公開元永善經紀人與銀赫、圭賢在清潭洞宿舍一起生活的樣子，吸引人們的視線。據悉，因為銀赫和東海的積極邀請，向工作13年的 SM 提交了辭職書。



之前SM娛樂也表示：「在支持三個人新的挑戰的同時，Super Junior的活動也會和SM一起進行，之後將同時進行多樣的組合、Unit及個人活動，爲了能夠產生更大的協同效應，將會緊密地溝通。」另外，Super Junior也計劃在年內通過新的音樂和各種演出、粉絲見面會等與全球粉絲見面。



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