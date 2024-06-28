《淚之女王》劇粉們快衝啊，首爾快閃店來了！限定一週，還有「白洪CP」未公開婚紗照

金秀賢和金智媛攜手主演的《淚之女王》以大結局以24.9%的收視率完美落幕，刷新了tvN電視劇歷史最高紀錄，展現出了巨大的人氣。

電視劇已經播畢近2個月了，仍然保持著持久的人氣。 3月9日～4月28日播出期間，《淚之女王》一度在Netflix全球（非英語）TOP10榜單上登頂，引發了全球熱潮。 自2023年起，作為通過Netflix公開的韓劇作品中，《淚之女王》是唯一一部連續15周躋身每周排行榜前十的作品。



為了回報《淚之女王》的忠實觀眾們，製片商Studio Dragon將開設限定POP-UP STORE（快閃店），於6月27日-7月3日在首爾The Hyundai地下2樓與觀眾們見面。



據悉，快閃店營業時間為週一～週四上午10點30分至下午8點，週五-週日上午10點30分至下午8點30分。 這次的快閃店將展示劇中重要道具等17種原創商品，包括白賢祐（金秀賢 飾）送給海仁（金智媛 飾）的綠色雨傘、海仁在手術前留下的日記本、貼在嬰兒房裡的貼紙、海仁就任社長時會長爺爺送的錄音筆等。同時還會舉辦MD贈送活動。 每張購物收據可參加一次幸運草抽獎活動，每人每天限參加一次，有機會獲得劇中出現的Jujuba冰淇淋或隨機MD。





ost앨범에 미공개웨딩사진 풀린 드라마

LP표지도 웨딩사진인 드라마

종영한지 두달인데 팝업열리는 드라마

팝업에서도 또 미공개웨딩사진이 풀린 드라마

ㄴ이게눈물의여왕이라니 pic.twitter.com/rB9kxlIayh — 영 (@0y0ungg_) June 27, 2024

此外，快閃店內還有以龍頭里皇后髮廊和皇后拳擊俱樂部為主題設計的攝影棚、龍頭里里長選舉牆、海仁拍照點等等，為觀眾們提供更多的參觀樂趣。





《淚之女王》快閃店還將於7月登陸日本。

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