車勝元＆柳海真《一日三餐》時隔4年回歸！「國民歌手」林英雄確定作為嘉賓出演，7月中進行拍攝

《一日三餐》講述用農村，漁村生產的各種食材，爲了解決一頓飯而努力奮戰的成員們的故事。2014年首播之後，輾轉於旌善、晚材島、高敞、糧島之大海牧場、竹窟島等地，展現「自給自足的有機農生活」的樣貌。

上月（5月）16日，韓媒《텐아시아》報導，今年迎來10週年的《一日三餐》將以新一季回歸，由車勝元和柳海真出演，首次拍攝將於下月開始。雖然那時 tvN 方面謹慎回應還沒有確定，不過...隔了一個月後又有新消息了呢！



今日（28日）據韓媒《스포티비뉴스》媒體報導歌手林英雄將作為嘉賓出演《一日三餐》。隨後，他的經紀公司證實這消息：「林英雄確實作爲《一日三餐》的嘉賓出演，拍攝預計將在7月中旬進行。」國民度超高的 Trot 歌手林英雄，平常很少出演綜藝，這次會在節目中展現什麼樣的新面貌？想必已經讓粉絲們都很期待。



而車勝元和柳海真曾一起出演過《一日三餐-漁村篇》的第一、第二、第五季。過去的節目中，「車嬸」車勝元展示出各式各樣的料理，「真大海」柳海真表達對釣魚不變的熱愛，兩人展現絕佳的默契，受到許多觀眾的喜愛，時隔4年再次拍攝節目，讓許多觀眾都非常期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞