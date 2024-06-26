李孝利說的一點都沒錯！卓在勳自己都快60歲了，卻叫34歲的Nicole是「大媽」，吐槽「KARA是老人家」

藝人卓在勳繼邀請日本AV女星登上自己的YouTube節目《No Back卓在勳》引發爭議之後，又一次被罵上了熱搜。

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1968年出生的他面對1991年出生的KARA成員Nicole（妮可）時，居然稱呼對方為「大媽」。 前幾日，Nicole作客了卓在勳的另一檔節目。 卓在勳先是吐槽KARA的回歸，表示「一點都不興奮，卻興奮地跳舞。」 Nicole反駁道：「我們很帥啊，沒在開玩笑。」 沒想到卓在勳卻再次吐槽KARA成員，稱她們是「老人家」。



Nicole1991年出生，隊內大姐LINE奎利和昇延則是1988年生，最小的姜知英與許齡智是1994年出生，卓在勳卻稱：「你們不知道最近出道的愛豆有多少嗎？」 Nicole坦然地回應：「他們有他們的魅力。」 話還沒說完，卓在勳就打斷她的發言，並嫌棄地說：「大媽們聚在一起要做什麼？」 聽得Nicole堂皇不已。



相關場景很快就引爆韓國網友的關注，大家紛紛指責卓在勳口無遮攔，怒斥道：「你也不看看自己多大了，68年生的居然好意思喊91年出的大媽」、「油膩中年男的水準」、「她是大媽，你是什麼東西」、「把口無遮攔當幽默，你已經不適合當代的節目了」、「 很多人在你這個年紀都已經當爺爺了，你好意思叫別人大媽？」 、「閉嘴吧」、「人品太差」等。

去年11月李孝利作客卓在勳的《No Back卓在勛》時就曾直接怒懟對方與另一位MC，稱：「看了你的YouTube，總是說錯話，喜歡邀請一些善良的女孩來上節目，然後指使她們做這個做那個，妳倆還真讓人討厭，喜歡玩弄別人......」



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