具荷拉金庫被盜案嫌疑人清晰正面照曝光！網友：越來越不相信她是自殺了

自本月22日SBS《想知道真相》節目首次公開具荷拉保險櫃被盜案嫌疑犯的畫像後，這幾日的韓網一直都圍繞著此事鬧得沸沸揚揚，連歌手ZICO都牽扯其中。

最近某韓網論壇發佈了《想知道真相》中所公開的具荷拉家保險櫃被盜時CCTV拍攝到的嫌疑犯的高畫質清晰版復原照，又一次在韓網激起千層浪。 照片去除了因是黑夜拍攝而導致的光，男性嫌疑人的臉清晰可見。



故구하라 자택 금고털이범 CCTV 고화질 pic.twitter.com/hNzb0pfqed — Maplenut (@MapleXnut) June 25, 2024

照片一公開即刻在theqoo上引爆熱議，網友們紛紛表示：「走路奇怪，小拇指很短，熟人應該都知道是誰了吧」、「這人是不是ZICO我不知道，我只知道具荷拉的死不是自殺這麼簡單」、「一定要抓到他啊」、「這種程度的話，熟人應該一眼就能認出來了吧」、「太可怕了，什麼時候才能抓住他」等。

《想知道真相》中有業內人士分析：「具荷拉手裡的舊手機可能是潘朵拉的魔盒，這個人（偷盜嫌疑人）可能是很好奇魔盒裡是不是有和自己相關東西的人，也可能是魔盒公開後擔心受到嚴重影響的人。」 具荷拉的哥哥則表示：「保險櫃里的東西我都整理過了，重要的東西都已經拿走了，嫌疑人偷走的時候可以說是拿了一個空櫃子。」 據悉，具荷拉的家中有不少名牌手錶和衣服，但這些完全沒有被動過的痕跡，嫌疑人只是搬走了重大31kg的保險櫃。 之後《想知道真相》節目組公開了嫌疑犯的草圖。

相關文章：具荷拉哥哥透露保險箱失竊細節：手機沒丟但無法開啟，箱中物品惹人淚目！嫌犯畫像首度公開

也正是這張草圖使得歌手ZICO被部份網友指認是嫌疑人，紛紛湧入他IG里洗版，要求他給出自己案發當時不在場證明。 最終無法忍受惡意留言的ZICO通過經紀公司發佈聲明，稱將起訴惡意留言者。

相關文章：「偷具荷拉金庫的人是你吧？！」ZICO的IG被網友留言洗版！鄭俊英曾爆料：他每次來我家都會自己找「黃金手機」來看

韓網指ZICO是具荷拉金庫被盜案嫌疑人+黃金手機醜聞纏身！ZICO發公告：忍無可忍，將起訴

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞