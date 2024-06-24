李洙赫& NCT道英時裝週合照超曖昧！網喊「求婚成功」，韓媒當戀愛新聞在寫

擔任品牌Dolce&Gabbana全球大使的李洙赫和NCT道英，上週一同出席Dolce&Gabbana在義大利米蘭時裝週的2025春夏男裝秀。

李洙赫IG限時動態發出和道英的親暱照片，先是兩人戴著Dolce&Gabbana同款戒指，然後是道英依偎著他，道英也轉發並附上掩嘴表情符號。照片引發Instiz、Theqoo網友討論「為什麼笑得那麼開心」、「情侶照片」、「求婚成功的情侶」、「美男惡魔和墮落天使」、「兩個人在交往？打算結婚了嗎？」、「有這麼明目張膽戀愛的明星嗎？」、「祝福愛情美滿」……等等。



據網友說明，兩人今年兩度一起參加時裝週，應是因此變親近了。韓國媒體撰寫相關新聞除了下標「道英依偎李洙赫」、「展現戀人姿態」之外，《10 ASIA》‎還特別補充「李洙赫1988年生，道英1996年生，兩人相差8歲」，完全是戀愛新聞必備要素，讓網友也笑噴。

▼韓國媒體新聞



이수혁은 1988년생, 도영은 1996년생으로 두 사람은 8살 차이 난다.



아 내용은 더 웃기네ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/x3oDeAA2aJ — 유비아 (@do0_lluvia) June 17, 2024

▼今年2月Dolce&Gabbana 時裝週女裝秀兩人同框



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