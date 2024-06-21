【韓網熱門】如果突然有一筆來路正當的71億，妳願意分給本命多少錢？網友：他比我富裕

網友們真的是腦洞大開！

Theqoo上有網友分享了一段文字，「如果突然有一筆來路正當的71億，妳願意給和你擁有美好記憶的最愛本命多少錢？」 原作者透露願意給對方12億。 相關內容公開沒有久，就引來大批網友的圍觀和評論，一小時不到留言數已經超過了2000條。

韓國網友評論：

1. 都是我的錢，他一年自己能掙好幾億，現在也該有幾十億了吧

2. 我要用這筆錢建立一家娛樂公司，和本命簽約，狠狠給他安排工作，讓他忙死

3. 我本命的房子就有76億，我才不給呢

4. 讓本命給我29億，我湊個100億整數

5. 為什麼要給？ 反正他比我有錢

6. 買兩棟大樓，確實有想要給他一棟的打算

7. 買1億的禮物給他，我有什麼資格給金南俊買東西呢

8. 我願意給他花7000

9. 我本命年薪200億，我還要給他嗎？

10. 我本命可是全球巨星啊，我寧願捐出去

11. 我好好理財、存錢，等本命遇到困難的時候可以給他30%

12. 我絕對不會有本命

13. 不給，我就用來追星

14. 仔細想了想，他確實在我多次困難的情況下給了我很多鼓勵，我願意給他1億

15. 帶他購物，買他平時不捨得買的東西

16. 我想給我的前任本命支付精神科診療費

17. 不給，但會參加每一次搶票，去每一場簽名會，所有的周邊都買一個

18. 以最愛的名義捐款

19. 只要給我71億，我可以直接脫粉，錢才是最重要的

20. 我可以認真追星，讓他多賺點錢，但不可以分享這71億

21. 我可以給他點一隻炸雞

22. 笑死了，大部份都不願意給

23. 我目前沒有本命，即使有了也不會給

24. 我可以去聽演唱會、粉絲會、他生日時買禮物給他，但絕對不會給他錢

原文：https://theqoo.net/square/3283656697

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