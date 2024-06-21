韩国爱豆好卑微！日本成人片女星评论女团成员：身材太好了，请一定要出道啊！卓在勋被全网骂翻：你也是有女儿的人

「小仓由菜小姐来看的话，（Cignature）的智源如何？」 、「她应该会很有人气，因为身材很好，请一定出道啊 」、「也请在韩国作为演员出道」..... 这是综艺人卓在勋网综节目《No Back卓在勋》上的一个场景，此番言论引发了广大观众的不满。

日前，日本知名AV女星小仓由菜做客了《No Back卓在勋》，以专业女AV的身份评价了MC之一的智源，於是有了开头的那一段话。 结合节目内容和众人聊天的氛围，可以看出小仓由菜口中的「演员」特指「AV演员」。



节目播出后很快就在韩网上传播开来，大多数网友评论：「这不符合韩国文化，听起来很别扭」、「评价有些过分了」、「劝人当AV？」、「名义上是演员，但是和出卖身体有什么区别？ 在我看来这根本就是性骚扰级别的玩笑」、「疯了吧，在节目里开黄腔」、「如果你觉得这是好职业的话，麻烦也让自己家的孩子去当啊」、「卓在勋，下次你女儿听到这种评价的时候，也希望你也觉得无所谓」、「这么恶心的言论都没被剪掉直接播出来？」 、「这种节目这么有人气也只能说明我国网友多么低俗」、「卓在勋，你听到别人评价你女儿身材好，当av女星的话一定会火，有没有兴趣的时候，也请你笑著劝女儿去试试看，如果不想让女儿听到这种话，就应该及时阻止啊」、「爱豆这么卑贱的吗？ 正常人听到有人这样说其他人都应该阻止啊」、「只有你自己的女儿宝贵吗？ 别人家的女儿就不是女儿？」 、「完全搞不明为什么要请AV女星啊」等，表达了强烈的不快。

最令网友们震惊的是，相关内容不仅做任何剪辑，反而被当成高光影片放在了片头，也就是说在节目播出之前、引爆网友言论之前，节目组丝毫没觉得此番言论有任何问题。

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