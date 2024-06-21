曹政奭李姃垠雙強聯手主演人氣網漫改編作《成為殭屍的女兒》，演母子

演員曹政奭、李姃垠和崔惟理將出演韓國最受歡迎的網漫《成為殭屍的我的女兒》（以下簡稱《殭屍女兒》）改編的同名電影。

《殭屍女兒》是由李胤昌於2018年在Naver網漫平臺連載的作品，講述了為了保護被殭屍病毒感染的女兒，父親帶著她逃到農村母親的家中，展開了一段艱苦奮鬥的故事。 作品將殭屍和家庭兩個主題相結合，不僅揭示了當代社會充斥的仇恨和衝突，還關注了家庭之間的愛與親情，因此在連載期間廣受歡迎。《殭屍女兒》在2019年的韓國作品大賞漫畫部門中獲得了韓國作品振興院長獎，並於2022年製作成了EBS動畫，同年在2022年韓國作品大賞動畫部門中獲得了文化體育旅遊部長官獎。

《殭屍女兒》已經通過網漫和動畫證明瞭其作品品質和受眾度，現在將被改編成電影，彙集了曹政奭、李姃垠、崔惟理等備受信賴的演員。 首先，曹政奭飾演努力讓殭屍女兒重新變回人類的「糊塗爸爸」李正桓。



「李正桓」的母親兼「殭屍女兒」的祖母「金凡順」由實力派演員李姃垠飾演。 這個角色需要她展現從幽默到動作，再到複雜情感演技的多重要求，因此觀眾們對於李姃垠飾演的「金凡順」也充滿了期待。

最後，扮演殭屍女兒「李秀娥」則是崔惟理。 她最近在電影《外星+人》系列中扮演了金泰梨的童年角色，也曾在電影《郊遊》中扮演了羅文姬的童年角色，並因此獲得了大眾的關注。

據悉，《殭屍女兒》已經進行過劇本閱讀活動，並正式加快了製作進程。 各位演員所屬的經紀公司也透露「正在積極考慮中」，實際上已經基本確定了出演。

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