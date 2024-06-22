越來越大膽的學生！韓國校園內年輕女教師頻遭性騷擾，4年投訴率暴增77%

不少女老師顯然沒有想到會遇到如此大膽的學生們。

韓媒《朝鮮日報》近日獨家報導了校園內的性騷擾事件，女教師們成為很多男學生的性騷擾對象。 女老師A某就職於首爾市的某男子高中，某天上課時，遭到了學生B某數次性騷擾，B某會突然目視A老師，同時做出捏自己胸部的猥瑣動作，還和其他同學一起發出笑聲。 在交給A老師的作業本上，B某會留下暗示性行為的內容。 他甚至還在個人筆記本上寫下性騷擾A老師的文字，被同學發現後上報至校方。

韓國校園內像A老師一樣遭到學生性騷擾、猥褻的教師逐年增加。 據韓國教育廳統計，全國國小、初、高中內接到的師權（師道尊嚴）受到侵犯的投訴從2018年的2454件增長至2022年的3055件，增長了24.5%。 其中「引發性恥辱感或憎惡感的行為與性暴力」增加率尤為明顯，2018年發生了187年，2022年暴增77%，漲至331件。



這幾年韓國教育圈出現了「師道尊嚴在喪失，覺得年輕教師好欺負的大膽性騷擾行為在增加」的言論。 根據韓媒報導，韓國教育廳去年接到的性騷擾、猥褻的投訴案例中，大邱某初中學生在上課時間里詢問老師「你和xxx老師睡了嗎？」 、「啊，看到你的背影，好想和你xxx啊」，而這類言語有學生如同口頭禪一般經常提及。

相關報導很快引發了韓國網友的討論，眾人留言痛駡：「所以說人性教育最重要」、「我國教育完了」、「好噁心」、「我男友是國小老師，有學生問他是不是和女友睡過」、「是不是該修憲了，未成年犯罪也要入刑啊」、「這群人渣千萬不要出社會啊」、「留在家裡禍害自己家人就行了，別出來」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞