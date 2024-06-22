越来越大胆的学生！韩国校园内年轻女教师频遭性骚扰，4年投诉率暴增77%

不少女老师显然没有想到会遇到如此大胆的学生们。

韩媒《朝鲜日报》近日独家报导了校园内的性骚扰事件，女教师们成为很多男学生的性骚扰对象。 女老师A某就职於首尔市的某男子高中，某天上课时，遭到了学生B某数次性骚扰，B某会突然目视A老师，同时做出捏自己胸部的猥琐动作，还和其他同学一起发出笑声。 在交给A老师的作业本上，B某会留下暗示性行为的内容。 他甚至还在个人笔记本上写下性骚扰A老师的文字，被同学发现后上报至校方。

韩国校园内像A老师一样遭到学生性骚扰、猥亵的教师逐年增加。 据韩国教育厅统计，全国国小、初、高中内接到的师权（师道尊严）受到侵犯的投诉从2018年的2454件增长至2022年的3055件，增长了24.5%。 其中「引发性耻辱感或憎恶感的行为与性暴力」增加率尤为明显，2018年发生了187年，2022年暴增77%，涨至331件。



这几年韩国教育圈出现了「师道尊严在丧失，觉得年轻教师好欺负的大胆性骚扰行为在增加」的言论。 根据韩媒报导，韩国教育厅去年接到的性骚扰、猥亵的投诉案例中，大邱某初中学生在上课时间里询问老师「你和xxx老师睡了吗？」 、「啊，看到你的背影，好想和你xxx啊」，而这类言语有学生如同口头禅一般经常提及。

相关报导很快引发了韩国网友的讨论，众人留言痛駡：「所以说人性教育最重要」、「我国教育完了」、「好恶心」、「我男友是国小老师，有学生问他是不是和女友睡过」、「是不是该修宪了，未成年犯罪也要入刑啊」、「这群人渣千万不要出社会啊」、「留在家里祸害自己家人就行了，别出来」等。

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