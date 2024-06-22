【韓網熱門】BL版集體智慧整理出的K.Will新歌MV時間線

新聞報導說《沒有適合我的離別歌曲》講的是「『現在』消亡的過程」，以此為出發點假設MV是穿越劇，且各個事件是按照時間順序出現。

1. 兩人時隔10年在共同友人的葬禮重逢，安提議交換電話號碼

2. 重逢後經常聊天，徐得知安離婚，趁酒勁想親吻安



3. 之後安因某種原因去世。

*到此為止是第一個時間線，即預告裡徐的視角。之後徐多次穿越試圖救安但失敗



*MV正片是安的視角。徐的手錶是安的遺物，在安發生事故時破碎。 徐穿越多次，已沒有更多選項。



4. 這次穿越不同於以往，安主動向徐搭話（徐大驚）。 安用的是黑莓手機、徐則是用iPhone，徐的視角中安是「過去的存在」，安的視角中徐是「未來的存在」，兩人在此產生交集



5. 兩人再一次開始聊天，徐感受到短暫的幸福

6. 為避免安的死亡，徐壓抑感情沒有親吻熟睡的安，而是把穿越媒介手錶交給安（正片沒出現的花絮戲份）



7. 徐在隧道告白

8. 聽到安的呼喚後回頭，在安的眼前消失→代替安消亡



9. 安回過神來已在徐的葬禮，看到手腕上的手錶領悟到真相。 *完好的手錶意味著安還有機會，or安的事故變成了「未曾發生的事」



10. 這次安穿越回兩人重逢的葬禮。 *之後安可能也多次穿越試圖救徐

11. 安知曉一切，但為了救徐而沒有挽留，只是看著他離開的背影→消亡的「現在」



12. 因為安的穿越，徐變成毫不知情的重置狀態，得知安也來到葬禮後，獨自一人抽著煙低語「好想你啊」



所謂「沒有適合我的離別歌曲」，是因為重逢本身已經「消亡」，所以「離別」也失去成立的資格。



據報導，《請不要這樣》MV令徐仁國和安宰賢獲得「World Gay」稱號，新MV時間點是在上次之後10年、即2022年，黑莓手機的服務也是在2022年結束。

韓國網友評論：

1. 完美！這才對啊！

2. 解讀出來的人是天才

3. 這要給A+

4. 研討會成果大發！

5. 哇雞皮疙瘩都起來，BL版的人連覺都不睡、徹夜開學術會議，拿出了不得了的東西

6. 難怪招工都招有工作經驗的人，BL版確實不一樣

7. 甚至看完這個時間線更覺得敘事感人ᅲ

8. 寫出論文了

9. 這篇文是淩晨4點PO的，BL版的人是有多真心啊kkk

10. 如此複雜的故事，MV拍得太不親切了

11. 就是不親切才有趣啊，讓你不斷探尋、品味、享受其中

12. 所以徐活下來了是嗎？ 太好了ᅲᅲᅲᅲ

13. 安要一直迴避徐才行嗎ᅲᅲ 因為不可以相遇ᅲᅲ

14. 太悲傷了... ㅠㅠ

15. 趕快拍2024年重逢的第三彈！這次用幸福甜蜜的歌曲吧！

出處：https：//theqoo.net/hot/3288700076

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