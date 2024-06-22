「韓版以家人之名」《重組家庭》要來了！黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖飾演三兄妹，兩位爸爸都是演技派！

預計在8月首播的新劇《重組家庭》是改編自中國電視劇《以家人之名》，講述沒有任何血緣關係但卻作為家人一起度過青少年時光的三名男女，時隔10年再次相遇後展開的青春羅曼史。

《重組家庭》確定由黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖出演，再加上值得信賴的演技老手崔元英、崔武成在劇中飾演守護三個孩子的兩個爸爸，預計將會緊緊抓住劇情的中心。日前公開了首波劇照，大家對這個選角滿意嗎～？

崔元英飾演尹珠媛的爸爸「尹正宰」（原作角色：李海潮），他在小區經營刀削麵店，即使不說也能像鬼一樣察覺到孩子們的心情，同時對姜海俊傾注了比親生爸爸還要多的愛。崔武成飾演金產賀的爸爸「金大旭」（原作角色：凌和平），他是性格老實溫順的警察，與妻子分開後和尹正宰一起養育3個孩子。



黃寅燁飾演滿足所有人喜好的帥氣外貌、小時候有著與眾不同的故事的「金產賀」（原作角色：凌宵）。他因爲某種原因與爸爸金大旭（崔武成 飾）保持著微妙的距離，究竟父子倆發生什麼事情？



鄭彩娟飾演尹正宰的女兒「尹珠媛」（原作角色：李尖尖），與住在樓上的大叔金大旭和他的兒子金產賀，還有爸爸帶來的姜海俊親如家人。裴賢聖飾演被尹正宰捧在手心裡長大的兒子「姜海俊」（原作角色：賀子秋），懷著想要報答把自己當作親生兒子疼愛的爸爸尹正宰，因此埋頭於練習籃球。



另外，《重組家庭》是由《二十五，二十一》、《朝鮮律師》金勝浩導演與新人編劇洪詩英合作打造，將作為「黃Viu煲劇平台原創劇」於8月28日上架。

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