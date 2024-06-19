【韓網熱門】K-POP史上最具反轉MV主角徐仁國安宰賢再續前緣！徐仁國親發文，笑翻網友：怎麼這麼曖昧啊，好心動

實力派歌手K.Will時隔6年再度出專輯，新曲MV找來了K-POP史上最具反轉力的MV主角徐仁國、安宰賢出演，兩人曾在10年前合作過K.Will經典歌曲《請不要這樣》的MV。 徐仁國通過個人IG公開了K.Will新曲《沒有適合我的離別歌曲》宣傳MV，引來了廣大網友的熱評！

韓國網友評論：

1. 這氛圍感瘋了

2. 不愧是World Gay（洪錫天給徐仁國取的外號）

3. 啊啊啊啊啊啊，怎麼這麼曖昧啊

4. 這是什麼呀，也太帥了吧

5. 哈哈哈哈哈哈，所以這是《請不要這樣》的續集??? （《請不要這樣》是K.Will的歌曲，MV由安宰賢、徐仁國主演）

6. 這難道是《請不要這樣》的前傳???

7. 所以妳倆打算什麼時候公開

8. 瘋了，這是什麼啊， 我本來很討厭BL，但是現在因為徐仁國的表情瘋狂心動

9. 好久沒這麼心動多了

10. 我人生中的一道光

11. 歐尼，這就是我想要看到的東西啊

12. 哈哈哈哈哈哈，活久見系列（只要活得夠久，就一定能看到）

13. 怎麼辦，我期待死了，安宰賢被摟著時的表情太棒了，妳倆怎麼躺下了

14. 兩位... 真是敬業啊

15. 人生演技

16. 我的嘴角怎麼下不來了

17. 我正在喝水，差點一口全噴出來

18. 多巴胺瘋狂分泌中

19. 我們也要聽聽安宰賢的想法啊

20. 三流小說的風格，可是我完全陷進去了

21. 徐仁國，希望你遇到一個好男人，幸福地活下去。 安宰賢你如果什麼都知道卻裝作不知道的話，你就是全世界第一壞人

22. 所以.... 他倆在一起了，瘋了，我要瘋了

23. 哈哈哈哈哈，聽說徐仁國拍的時候很享受

24. 怎麼回事，┴你們倆怎麼這麼相配???? 瘋狂期待中

25. 點進來之前我是打算看笑話的，現在怎麼回事，他倆怎麼這麼般配，演技太好了，讓人入戲，好想看完整版

《請不要這樣》MV：



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