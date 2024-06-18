大聲也看了K.Will破天荒MV！洪錫天怨沒找他拍，幸好男主角還是徐仁國&安宰賢XD

韓國名歌手K.Will上半年積極巡迴各大YouTube綜藝，在徐仁國的《跳過間奏》及金在中《在朋友》都聊到自己相當知名的〈拜託不要這樣〉（請不要這樣）MV，自己也表示「讓別人看到是自己的樂趣」。最近除了金在中，大聲也讓K.Will享受到了樂趣！

▼還沒看過MV的請先看



大聲表示自己會聽〈拜託不要這樣〉但沒看過MV，K.Will虎視眈眈(?)要大聲先看完MV、一次看到最後。當大聲看到重要一幕──徐仁國撕掉照片，把自己和新郎安宰賢合在一起──他張大嘴喊：「欸？不要這樣！這是什麼？天啊！太酷了吧！」同時間K.Will已經邊笑邊用手機錄大聲的反應了XDDD。



大聲秒懂K.Will新歌MV是要拍續集，似乎還害羞到搧起風來。工作人員說了一句「World Gay Will」，K.Will超激動反駁：「我怎麼會是World Gay？是仁國！我不是！」



K.Will還爆料有天他接到安宰賢電話，安宰賢把電話轉交洪錫天。聽到「洪錫天」三個字，大聲又笑出來了，因為洪錫天是知名出櫃藝人啊！洪錫天對K.Will說：「我剛剛才看MV，你很沒意思，為什麼拍了這種東西沒有找我！下次無論如何我都會出現，你喊我一聲就好了。」K.Will坦承找洪錫天的話MV氛圍會太強烈（字幕直接放上18禁符號了XD），但這次MV公開前會先恭敬的請洪錫天看。



時隔11年拍續集，新歌歌名是歌名是〈沒有適合我的離別歌曲〉（K.Will簡稱「我無言了」），K.Will也希望能像〈請不要這樣〉成功，透露新MV「會把前作的細節放大」，徐仁國和安宰賢會再度出演，他只求MV能詳細敘述兩人故事就好。K.Will也說明MV不是為了追求人氣才製作，是希望吸引人關注他的歌曲、讓多些人知道他發了新輯。

▼（已定位9:39）



▼〈沒有適合我的離別歌曲〉MV預告稍早已公開，點播量迅速上漲！



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〈K.Will說的「恭喜你沒看過這MV」是這意思！金在中首次看〈拜託不要這樣〉反應：〉



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