美珠親生姐姐美貌首度公開！DinDin直球示愛：「姐姐才是沃川女神！」

《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）最新一集主題是「代理股份有限公司」第二彈，饒舌歌手兼綜藝人的DinDin驚喜擔任嘉賓，還大方示愛好友美珠的姐姐！

DinDin一登場，劉在錫就問了八卦：「DinDin對美珠的姐姐很感興趣嗎？」DinDin的回答超直球：「看過美珠的姐姐嗎？相當不錯。」全場爆笑，DinDin繼續說：「沃川女神不是美珠，而是她姐！」



美珠認同姐姐真的很漂亮，但劉在錫聽了向DinDin說：「可是美珠常常對我們說，她自己在家裡是變異……」美珠回應：「以前姐姐確實比較漂亮，現在我超越她了。」DinDin一臉問號。美珠姐姐照片透過節目首度公開，大家紛紛認同，最激動的還是看過本人的DinDin：「就說姐姐很不錯了！」



DinDin還自爆喜歡在節日期間聯繫美珠，如果美珠在沃川，DinDin就會打視訊電話想看姐姐，但美珠都只給他看姐姐一半的臉。美珠當場打給姐姐，談話中姐姐說自己也知道DinDin對自己有興趣，DinDin還突然對姐姐說平語，Haha完全受不了這種撩人法XD。



爆笑的是，姐姐竟說DinDin會喜歡自己「是理所當然」，大家都懷疑姐姐宿醉，不然就是姐妹一個樣，沒想到姐姐回答自己比美珠強勢，也說沃川女神是自己。最後要DinDin和姐姐挑戰心電感應，DinDin又向姐姐開撩：「選你。」



雖然DinDin超直球示愛，但美珠苦笑身邊有不錯的人都可以介紹，但姐姐不行。

DinDin和美珠去年一同到《屋塔房的問題兒童們》，就曾表示彼此是2018年一同擔任綜藝《DUNIA：初次遇見的世界》班底時認識，聊著聊著DinDin透露出對美珠有好感，卻說美珠的姐姐才是理想型：「美珠的姐姐相當不錯……」



美珠也說了同樣的話，任何人都可以介紹就姐姐不行，也無法想像DinDin變成家人。DinDin也懂「家人不能碰」的心情，而他那時說打電話給美珠，美珠只會給她聽姐姐聲音，看來現在有半張臉已經進步不少。



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