【韩网热门】K-POP史上最具反转MV主角徐仁国安宰贤再续前缘！徐仁国亲发文，笑翻网友：怎么这么暧昧啊，好心动

实力派歌手K.Will时隔6年再度出专辑，新曲MV找来了K-POP史上最具反转力的MV主角徐仁国、安宰贤出演，两人曾在10年前合作过K.Will经典歌曲《请不要这样》的MV。 徐仁国通过个人IG公开了K.Will新曲《没有适合我的离别歌曲》宣传MV，引来了广大网友的热评！

韩国网友评论：

1. 这氛围感疯了

2. 不愧是World Gay（洪锡天给徐仁国取的外号）

3. 啊啊啊啊啊啊，怎么这么暧昧啊

4. 这是什么呀，也太帅了吧

5. 哈哈哈哈哈哈，所以这是《请不要这样》的续集??? （《请不要这样》是K.Will的歌曲，MV由安宰贤、徐仁国主演）

6. 这难道是《请不要这样》的前传???

7. 所以你俩打算什么时候公开

8. 疯了，这是什么啊， 我本来很讨厌BL，但是现在因为徐仁国的表情疯狂心动

9. 好久没这么心动多了

10. 我人生中的一道光

11. 欧尼，这就是我想要看到的东西啊

12. 哈哈哈哈哈哈，活久见系列（只要活得够久，就一定能看到）

13. 怎么办，我期待死了，安宰贤被搂著时的表情太棒了，你俩怎么躺下了

14. 两位... 真是敬业啊

15. 人生演技

16. 我的嘴角怎么下不来了

17. 我正在喝水，差点一口全喷出来

18. 多巴胺疯狂分泌中

19. 我们也要听听安宰贤的想法啊

20. 三流小说的风格，可是我完全陷进去了

21. 徐仁国，希望你遇到一个好男人，幸福地活下去。 安宰贤你如果什么都知道却装作不知道的话，你就是全世界第一坏人

22. 所以.... 他俩在一起了，疯了，我要疯了

23. 哈哈哈哈哈，听说徐仁国拍的时候很享受

24. 怎么回事，┴你们俩怎么这么相配???? 疯狂期待中

25. 点进来之前我是打算看笑话的，现在怎么回事，他俩怎么这么般配，演技太好了，让人入戏，好想看完整版

《请不要这样》MV：



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