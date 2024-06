「萬能鑰匙」KEY澳門7.28開唱 首度澳門個人演唱會震撼上演

人氣韓國男團SHINee成員「萬能鑰匙」KEY即將於7月28日登陸澳門舉辦首場個人演唱會!

作為SHINee成員之一的KEY,以其出色的歌唱及多才多藝的表演技能而備受愛戴。除了團體活動之餘,KEY也積極拓展個人事業,先後參與多部音樂劇演出,發行個人專輯並參與電視劇、綜藝等多方面的演藝活動,贏得了廣大粉絲的熱烈支持

此次演唱會,是KEY出道16年來第一次在澳門舉辦的個人巡迴演唱會,想必 SHINee WORLD 十分期待KEY的演出!屆時KEY將為 SHINee WORLD 帶來精心準備的演出節目,務求為 SHINee WORLD 帶來一場難忘的音樂饗宴。

2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in MACAU將於2024年07月28日(星期日) 於澳門百老匯舞台舉行。門票由港幣/澳門幣 738起,門票已於2024年6月3日(星期一)上午10時起經澳門百老匯www.broadwaymacau.com.mo及大麥網www.damai.cn 公開發售。



[2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in MACAU]

日期:2024年7月28日(星期日)

時間:下午5時正

地點:「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

票價:港幣HKD / 澳門幣MOP $1,688/$1,238/$738

公開售票:2024年6月3日(星期一) 上午10時起

訂購網站:澳門百老匯www.broadwaymacau.com.mo

大麥網www.damai.cn

主辦單位:萬星國際娛樂文化 / YJ PARTNERS

經理人公司:SM ENTERTAINMENT



粉絲福利:

$1,688門票:SOUND CHECK (全體)、VIP PACKAGE (全體)、官方小卡 (全體)、1:20團體合照 (120名)、親簽拍立得 (6名)

$1,238門票:官方小卡 (全體)、1:20團體合照 (80名)、親簽拍立得 (4名)

$738門票:官方小卡 (全體)



- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞