「万能钥匙」KEY澳门7.28开唱 首度澳门个人演唱会震撼上演

人气韩国男团SHINee成员「万能钥匙」KEY即将於7月28日登陆澳门举办首场个人演唱会！

作为SHINee成员之一的KEY，以其出色的歌唱及多才多艺的表演技能而备受爱戴。除了团体活动之余，KEY也积极拓展个人事业，先后参与多部音乐剧演出，发行个人专辑并参与电视剧、综艺等多方面的演艺活动，赢得了广大粉丝的热烈支持

此次演唱会，是KEY出道16年来第一次在澳门举办的个人巡回演唱会，想必 SHINee WORLD 十分期待KEY的演出！届时KEY将为 SHINee WORLD 带来精心准备的演出节目，务求为 SHINee WORLD 带来一场难忘的音乐飨宴。

2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in MACAU将於2024年07月28日(星期日) 於澳门百老汇舞台举行。门票由港币/澳门币 738起，门票已於2024年6月3日（星期一）上午10时起经澳门百老汇www.broadwaymacau.com.mo及大麦网www.damai.cn 公开发售。



[2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in MACAU]

日期：2024年7月28日(星期日)

时间：下午5时正

地点：「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,688/$1,238/$738

公开售票：2024年6月3日(星期一) 上午10时起

订购网站：澳门百老汇www.broadwaymacau.com.mo

大麦网www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化 / YJ PARTNERS

经理人公司：SM ENTERTAINMENT



粉丝福利：

$1,688门票：SOUND CHECK (全体)、VIP PACKAGE (全体)、官方小卡 (全体)、1:20团体合照 (120名)、亲签拍立得 (6名)

$1,238门票：官方小卡 (全体)、1:20团体合照 (80名)、亲签拍立得 (4名)

$738门票：官方小卡 (全体)



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