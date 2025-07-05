終於等到SHINee珉豪出演《我獨自生活》啦！整天都活力滿滿，網友：好期待Key的反應 XD

4日播出《我獨自生活》結束後公開下週的預告，終於等到 SHINee 珉豪啦！

節目中，珉豪公開第一個獨立的家，他說：「這是我的第一個家，這個 view 勝過一切，我覺得這個家就是我的第一個家。」俯瞰漢江的風景吸引人們的視線。

接著，珉豪開始一天的日常生活，眼神突然燃燒起來。珉豪「超快速」的行動起來，在煮泡麵的時候洗了澡、換了衣服，還用微波爐加熱東西，他說：「填飽我飢餓的肚子，專屬於我的泡麵挑戰。我吃飯有自己的風格，做了這些事情，飯也會變得更好吃。」已經可以想像 Key 翻白眼的樣子 XD



之後珉豪說：「我的目標是想成爲鋼鐵人。」公開自己運動的樣子，他脫掉上衣秀出自己的腹肌。接著還通過游泳鍛鍊了體力，並表示：「不會幸福的話做不到，絕對做不到。」讓人期待下週播出呢！



預告一公開，也讓網友紛紛表示：「但是你是歌手啊...」、「泡麵爲什麼煮得那麼忙？哈哈哈哈，下週應該很有意思」、「Key 應該有很多話要說吧」、「原來在家也過得很忙啊... 熱血青年...」、「如果沒有前面的資料畫面，不知道的人還以爲是運動員呢」、「Key 和 Cokun 的反應應該也很有趣」、「好期待 Key 的反應」、「希望起範一定要給我單獨鏡頭」、「很好奇那樣跑來跑去也能感受到幸福的性格類型」，「暈！珉豪終於單獨出演了」、「原來可以在家那樣生活啊」等等。

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