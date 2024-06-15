上舞台前會轉換人格！MAMAMOO華莎透過舞台回報對粉絲的愛，來台多次卻仍許願一遊「九份」〜

MAMAMOO成員華莎本次單獨來台舉辦首次的SOLO FAN-CON，在表演前的採訪中，大家提到MAMAMOO算是今年Kpop團體中來台最多次的（包含團體與個人），讓華莎相當驚訝，並提到每次來台總感受到粉絲們給她滿滿的能量。

華莎下個月即將度過生日，並且邁向29歲，她提到韓國也與台灣一樣有每逢九數就需特別注意的習俗，不過華莎表示自己並沒有特別過生日的習慣，不過在特定的日子裡，她選擇錄製COVER歌曲或特別的影片來回饋給粉絲們。她也從週圍的人感受到自己即將進入30歲，雖說也是有一點焦慮，但希望能不被影響而逐漸變得堅強。

華莎在舞台上總是霸氣十足，舞台下的她卻是安安靜靜又輕聲細語的類型。華莎表示自己在登上舞台前，會將自己轉變為比較Tough的人格，連走路的姿態也會變得更大剌剌，這是為了登上舞台後能夠不扭捏而更放得開，所以所有的動作改變都對她的演出相當重要。另外她也非常重視在登台前個人的身體狀態以及情緒，她會先聽自己喜愛的音樂，看自己喜歡的電影，讓好心情圍繞著自己，以這樣的心情登台演出，回報遠道而來的粉絲們。



說到熱愛的電影，華莎則表示自己最愛茱莉亞羅勃茲所演出的「享受吧！一個人的旅行」這部作品，大約看了有20次之多，而台灣電影則是「我的少女時代」讓她多次重刷，華莎表示很喜愛女主角在片中可愛的語氣，讓她總是想要回味這部電影，前幾天都還再看了一次呢！華莎提到自己喜愛青春校園戀愛題材，輕鬆的劇情能夠讓她心情大好。



華莎說自己其實算是比太會表達的人，表達出來的程度往往不及內心，所以讓她更專注在舞台上的演出，透過歌曲與表情、眼神來傳達給粉絲們。被問到如何能夠增加自信心呢？華莎說她的方式就是透過更加勤快又努力的練習，盡可能準備的更完整，有自信的話會連走路的方式都不一樣。也向平時比較沒自信的人喊話，「你不是自己一個人」，雖然愛自己也是很重要，但是不要只以自己一個人的角度來思考，跟旁人一起，多多分享談話，人的思緒會更開朗，不要悶在心中。



來台灣多次的華莎，總是行程滿檔，始終沒有機會去到她最愛的地點「九份」，她表示相當希望能體會凌晨時分一片霧茫茫的景致，非常希望有機會親眼目睹。而若有機會來台Long Stay的話，她則不訂任何旅遊計畫，想要簡單訂個民宿，體驗台灣人生活的日常，這讓她感到相當療癒。最後華莎也傳達自己對粉絲的想念，希望明日快點到來。

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