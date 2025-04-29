《玩什麼好呢？》劉在錫遭遇主持史上最大失誤！對著情侶提問：「他是妳兒子嗎？」

「國民主持」劉在錫因為創下歷代級的失言而致歉，並被HAHA當場教訓。

在上週（26日）播出的MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢？）中，展現了劉在錫、HAHA、李美珠、林宇一進行網上盡孝（代替孝親）的模樣。

他們決定幫忙一間經營了20年的文具店。當美珠和老闆一起去賞櫻時，劉在錫、HAHA、林宇一則接受了老闆的請託，為了銷售機器人模型、科學盒、滑翔機等商品，親自出馬推銷。



在銷售過程中，三人向一對情侶搭話。劉在錫問道：「可以借用一下時間嗎？」女子則回答：「正要去補習班，沒關係。」



接著劉在錫對女子問道：「（旁邊這位）是您兒子嗎？」女子聽後大為慌張，回答說：「是男朋友啦。」



目睹此情景的HAHA直接將劉在錫推倒在地，並說：「你瘋了嗎？」劉在錫則辯解：「我也覺得奇怪，感覺像是補習班裝扮。」



然而情況難以收拾，劉在錫只好頻頻致歉，說道：「真的很抱歉，因為兩位看起來太登對了，明明一看就知道是情侶。」甚至開始語無倫次起來。



之後，劉在錫還主動幫兩人拍照，努力彌補自己的失言。



▼把情侶誤認母子！在錫超失禮：是你兒子嗎？（片源：friDay影音）



▼《玩甚麼好呢？》感人片段回顧，第270集：製作組失物測試！香港人路不拾遺令主持全員眼濕濕。逢星期六深夜於Viu上線。



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