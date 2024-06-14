经典清纯女团Lovelyz著校服再登舞台！重现〈Ah-Choo〉等名曲成员哭了，允诺会再合体
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经典清纯女团Lovelyz著校服再登舞台！重现〈Ah-Choo〉等名曲成员哭了，允诺会再合体

KPOP   2024年6月14日   星期五14:00   草莓  

（封面图源：X@Dive_Into_Ryu、bugs截图）

说到K-POP清纯代表女团，Lovelyz一定列在内，昨(13)日她们透过知名节目《玩什么好呢》（玩甚么好呢）举行的庆典睽违多年公开演出，台上台下都感动不已。

为庆祝出道10周年，Lovelyz 8人Baby Soul、刘智爱、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳树整、郑睿仁完整体参与《玩什么好呢》庆典，光穿上校服现身就是回忆杀，校服可说是她们的重要标记。她们一连演唱名曲〈Hi~〉、〈Ah-Choo〉与〈Destiny〉，就连一起打招呼也惹粉丝泪流。「Lovelyz」很快登上韩国X热门趋势，相关表演影片疯传。

（图源：X截图）

（图源：bugs截图）

▼〈Hi~〉

▼〈Ah-Choo〉

▼〈Destiny〉

据现场粉丝录下的内容，Kei发表感言时感谢成员、粉丝、节目与家人，最后说的话让人最为激动，她说：「我们以后也会陪伴在大家身边的。」智爱和睿仁直接哭了，智爱很不好意思，刘在锡安慰她：「我们也要哭了。」两人都很感谢节目，而睿仁特别喜欢自己在〈Ah-Choo〉时向大家呐喊「尖叫声」的时刻，她邀成员们一同再喊一次，台下尖叫声非常热情。

她们的音乐制作人「爸爸」尹尚也用影像方式惊喜为「女儿们」应援，他表示不敢相信10年过去了，但比任何人都还真心祝福Lovelyz、期待Lovelyz的表演，一句「希望能有机会在录音室再见」让全场都激动，主持人刘在锡也帮大家询问「能期待再看到更多表演吧？」成员们答应了！

Lovelyz 2014年出道，传唱度最高的歌曲莫过於2015年的〈Ah-Choo〉，最后一次回归是2020年发行专辑《UNFORGETTABLE》，隔年与原经纪公司Woollim娱乐约满不续约。虽普遍被视为「解散」，但成员们仍旧拥有团魂，8周年曾合体体尹尚的节目《尹尚的音乐秀》，此次10周年是睽违近2年公开合体、睽违近3年在粉丝面前演出。

▼8周年合体

▼昨日上台前睿仁、智爱发文及限时动态

（图源：IG@9.3.0521截图）

Lovelyz受《玩什么好呢》邀约或许是重组的大好契机，除了上述尹尚与成员们的允诺，睿仁近日到卓在勋主持的《No Back卓在勋》也强调Lovelyz没有结束、还存在，只是分散不同公司。
（图源：YouTube@nobacktak截图）

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