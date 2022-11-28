LOVELYZ 8人完整合體讓粉絲Lovelinus太感動～聊「那時節的名曲」也獻唱〈Ah-Choo〉

女團Lovelyz解散一年後，在8週年之際合體上了節目《尹尚的音樂秀》，令粉絲Lovelinus感動不已。

Baby Soul（李洙姃）、劉智愛、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳樹整與鄭叡仁，Lovelyz全8名成員在解散後首度合體，睽違了一年之久。他們合體的節目主持人不是別人，是與她們相當親近的音樂製作人尹尚（又譯尹相），尹尚與他的作曲團隊1Piece在Lovelyz出道初期替她們製作了多首歌，堪稱是Lovelyz的「爸爸」。



《尹尚的音樂秀》邀來Lovelyz話家常聊近況，也聊聊「那時節我們喜愛的Lovelyz名曲」，包括〈像昨天一樣Goodnight〉、〈Hi~〉。〈像昨天一樣Goodnight〉雖然是收錄曲，但由於是Lovelyz第一首錄製的歌曲，Baby Soul、美珠與叡仁對這首歌有特別的感情。而〈Hi~〉，許多成員都很喜愛特別是智愛，智愛認為〈Hi~〉最能表現Lovelyz明確的色彩，且認為成員們在首歌「是最美的」，美珠還說劉在錫到現在還會聽呢！

▼〈像昨天一樣Goodnight〉MV



▼〈Hi~〉MV



▼美珠說在《玩什麼好呢》待機室還能聽見劉在錫聽〈Hi~〉



尹尚則選擇了〈像現在這樣〉（Just Like Now），是他連續兩年擔任了Lovelyz音樂製作人，製作的最後一首歌。他當時就設想這是最後一首歌，請作詞家金伊娜寫下幸福快樂的歌詞。他很感謝就算非收錄曲，Lovelyz還是很用心的錄唱了。講述這對幕後花絮時，成員們都很訝異，叡仁還因為被觸動而流淚了。

▼〈像現在這樣〉舞台



節目播出過後，金伊娜隨即在IG節錄此片段，表示自己也非常喜歡〈像現在這樣〉，就像黃賢作詞家之於鄭承煥〈雪人〉一般，她也希望〈像現在這樣〉能受到更多喜愛。有一說，經常替Lovelyz作曲的尹尚是Lovelyz爸爸，而經常替Lovelyz作曲的金伊娜就是Lovelyz媽媽。



雖然沒有唱跳，但Lovelyz獻唱了名曲〈Ah-Choo〉，還互相為彼此喊應援口號。這2022年版本的〈Ah-Choo〉，不曉得掀起多少粉絲回憶殺呢？推特網友直呼感動、起雞皮疙瘩，表示聽著聽著都要哭了。



節目最後，Lovelyz對鏡頭擺各種pose，更圍起圈圈抱抱。Jin後來感性發文：「終於完整了」Kei則寫：「FOREVER」劉智愛：「無論何時我們就是Lovelyz」柳樹整：「Lovelyz最棒」

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