女成員一次消失！李美珠&朴真珠今退出《玩什麼好呢？》，網狠批：乾脆全換！

MBC被視為經典綜藝《無限挑戰》後續節目的《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）又發生成員大變動，兩名女成員李美珠與朴真珠（朴昣奏）由官方宣布下車。

今（22）日，MBC《玩什麼好呢？》製作單位對外宣布：「朴昣奏與李美珠今年年初和製作團隊討論過後，最終決定在今日拍攝結束後退出《玩什麼好呢？》，最終拍攝內容將在5月31日播出，並透過節目向觀眾道別。」



《玩什麼好呢？》2019年開播，由《無限挑戰》金泰浩PD一手策畫，劉在錫擔任主MC及唯一固定成員，2021年劉在錫在節目上坦言一人主持很孤單，邀請《無限挑戰》原班底們加入後，才有《無限挑戰》鄭埻夏與Haha，及李美珠與申奉仙加入，不久金泰浩PD便請辭換副PD朴昌勳上任。



2022年加入了李伊庚與朴昣奏，隔年2023年班底再經歷大變動，鄭埻夏、申奉仙與朴昌勳PD均下車，朱宇宰不久後加入，才形成現今的劉在錫、Haha、李美珠、李伊庚、朴昣奏與朱宇宰六人形式，只不過今日李美珠與朴昣奏同時下車，往後節目剩下四名男成員。



李美珠是2021年8月加入，朴昣奏2022年9月入，製作單位表示兩人以非凡的熱情和開朗能量為節目增添生氣，朴昣奏還展現不亞於歌手的歌唱實力及綜藝感，李美珠則是作為老么帶來活潑又直率的魅力，傳遞笑容與活力。「考慮到往後的活動，決定相互支持，遺憾地分手。這段時間在《玩什麼好呢？》閃耀的朴昣奏與李美珠表達由衷的感謝。」製作單位如此說道。



雖然《玩什麼好呢？》製作單位聲明表達誠摯，但聽聞朴昣奏和李美珠退出，網友不禁狠批「PD也要換啊」、「PD為什麼不換」、「柳炳宰、梁世炯，該不會又是他們進來吧」、「看最近的綜藝的話，直接廢掉重新製作會更好」、「就剩劉在錫全部退出」、「先換製作團隊，成員們都換掉比較好」、「要先換PD和企劃」……連劉在錫也有人批「老實說從劉在錫開始就很無聊」、「每次和劉在錫在一起的都是差不多的成員，所以很老套」。

順帶一提，李美珠與朴昣奏曾因節目企劃組女團「珠珠Secret」出道，雙姝一同退出令人遺憾。《玩什麼好呢？》每週六晚間韓國時間6時30分於MBC播出，香港觀眾可於Viu收看，欲收看兩人最後登場內容就鎖定5月31日播出之集數。

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