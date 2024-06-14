用一首〈Cupid〉在全球爆紅的女團FIFTY FIFTY將在九月回歸！二期成員確定是包含Keena的5人組合

女團FIFTY FIFTY將重組為5人組合，大眾也都非常地期待！

今天最新消息，經紀公司ATTRAKT宣佈：「FIFTY FIFTY計劃於九月以5人組的形式重新開始，其中包括現有成員Keena。」消息一出立刻引發熱烈關注。



在提到 FIFTY FIFTY 憑藉熱門歌曲〈Cupid〉取得了不錯的成績，在美國告示牌 Billboard Hot 100 和英國單曲排行榜 Top 100 分別排名第17和第8位的成績，ATTRAKT表示：「但在展示更多的成果之前，因為遺憾的事情發生，我們不得不停止了一切，是一段很痛苦的時光。」



ATTRAKT為了讓團隊展現更高品質的面貌，所以計劃於九月回歸，而不是原本提到的六月，希望能在準備充足後，展現更優秀的FIFTY FIFTY。

從2023下半年開始，成員與ATTRAKT發生了獨家合約糾紛，一段時間後，Keena回到了ATTRAKT，另外三人則解除了專屬合約，ATTRAKT對三人以及被指為幕後黑手的The Givers及其代表安成日提起了130億韓元的賠償訴訟。

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