業界人士揭露韓劇圈的怪象：製作費增加，女演員不賣座，各大OTT有偏好演員名單

1962年1月19日，韓國首部電視劇，KBS電視台製作的《我也要做人》播出。 1987年MBC電視台製作播出電視劇《火鳥》，標誌著迷你劇這一形式的誕生。 2000年後，以《藍色生死戀》和《大長今》為代表的劇集開啟了亞洲韓流熱潮。 近年來，以《繼承者們》、《來自星星的你》 、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》 、《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》、《淚之女王》等為代表更將韓劇推向又一高峰。

由於電視劇製作數量的急劇減少，韓劇自1到2年前開始面臨危機。韓國業界分析，最大的問題是製作成本的增加導致市場混亂和劇集數量減少。最近韓媒就相關問題採訪了編劇和製片公司，分析了業界的諸多怪像。

製作成本中演員的片酬佔據了大部份，但除此之外還有其他的費用問題。拍攝週期的延長導致拍攝時間減少，而工作人員的費用卻沒有降低。編劇的稿費也在增加，尤其是老牌編劇的費用較往年大幅上漲。 導演在拍攝幾部作品後，隨著名氣的上升導演費用會有明顯的變化。 哪怕是三年前就簽訂的合約，他們也會現要求根據如今的費用進行調整，否則就不會執導。 如今的韓國市場所面臨的問題是，費用上漲的理由不充分，但費用卻實實在在增加，沒有人能夠明確解釋這個怪現象。



有製片公司的工作人員透露：「我也遇到過一位導演要求導演費7000萬（韓幣，下同），然而電視台能夠承受的最高費用是5000萬，他們建議導演參與OTT原創劇更好。 我認為作家們也是一樣的情況，如果他們希望獲得超過電視台限制的報酬，並選擇與電視台合作，對於製作方來說是巨大的風險。 一旦支付了無法承受的劇本費用，接下來會有更昂貴（優秀）的導演和演員加入，這樣一個作品可能只能在一年或兩年內完成一兩個，或者甚至可能不會製作。」

另一位業界人士則提到了女演員對於劇集海外銷售的影響，「實際上幾乎沒有因女演員而在海外銷售的情況。特別是浪漫喜劇類型的劇集，銷售主要是依靠受歡迎的男演員的粉絲群，所以女主角是誰，其實對整部劇並不重要。 我認為目前市場對於女性敘事劇集的需求不高。 去年一部（以女性敘事為主題的）劇集在收視率方面取得了巨大成功，但一直無法銷售到海外，最後以非常低廉的價格才得以銷售。 因此，對於製作方來說，這種作品並不受歡迎。 過去的情況是，如果一部作品保持大約5年的時間，就可以開始盈利。 當時還沒有OTT平台，可以重播、在P2P網站上銷售，並逐漸在海外銷售，從中獲得回報。 但現在，如果將作品賣給Netflix，他們將擁有該作品的全部權利長達10年，因此完全無法再進行其他銷售。 這意味著收益為零，只能在國內進行重播。 這裏還有一個問題，就是如果作品無法被Netflix購買。 Tving的價格已經上漲，如果沒有人購買海外版權，最終只能以極低的價格賣給Netflix，或者乾脆一直保留著。 據我所知，海外OTT平台每個季度會更新一次演員名單。 在第一梯隊中，有10到20位韓國頂級男演員，第二梯隊則更多一些，第三梯隊是一些新興的演員。 但是女演員的情況不同，可以對銷售產生影響力的女演員可以數得過來。 總體來說，甚至不到10人。 簡單來說，如果沒有決定男演員，那就可以認為無法進行海外銷售。 現在幾乎沒有因女演員而在海外銷售的情況，不管怎樣都是男演員。」



還有業界人士透露近兩年電視劇中的PPL急劇減少，「現在很難得到贊助，以前有實物贊助和現金贊助，每10到20個實物贊助可以得到1到2億的現金贊助，但現在完全沒有了。 因為提前製作的關係，無法展示產品的功能。 如果在贊助之後一年才播出，廣告效果就沒有了。 無論是車輛、手機、家電還是服裝，都會過時，所以企業沒有理由贊助。 除非是真正的頂級演員，否則就不會有贊助。 所以我們都必須借用來拍攝。 （這也是製作成本上漲的原因吧？ ）是的。 例如車輛，有專門出租的公司。 既然是從公司租來的，昂貴的車輛就要小心拍攝。 由於所有劇集都變成了提前製作，現在沒有贊助，只能去租賃。」



據悉，不同的OTT平台還有各自的標準和偏好的演員名單，「雖然已經拍攝完成，但由於無法安排播出，庫存的作品已經超過30部。 OTT平台有自己的喜好名單，這在國外也是一樣，雖然標準不明確，但符合各個平台自己的規定。 製作公司覺得『這樣就夠了吧？』 但OTT平台會堅決地說『不行！』也會出現Netflix認為可以，但Dinsey+覺得不行的，存在這樣的差異。 Dinsey+可能會說『我們想要更加具有韓國特色的、類似OCN的類型，那麼這位演員就不合適。』 諸如此類，根據每個OTT平台的方針和方向有所不同，他們有自己的喜好名單，都是一些A咖演員，根本不會看到B咖。 他們會說不願意合作，他們只會選擇能夠生存下去的人事物，就是我們常說的「集中投資」，這也是演員抬高身價的重要原因。」

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