《戀愛兄妹》最終三對情侶誕生！這一對帶來反轉最後配對成功，引網友怒罵：真的是歷代級非好感！

14日播出戀愛實境綜藝《戀愛兄妹》最後一集（EP.16）中，描繪從首爾到新加坡一起3周的最後瞬間，在反覆的反轉中誕生最終3對情侶。

屢次產生矛盾又和解的正燮和世承，最終成爲了情侶。在祕密約會中，因溝通錯誤而引發決定性矛盾的他們，在正燮的姊姊允荷的積極調解下，兩人消除誤會，從而接受彼此的真心。還有允荷、允在也成為情侶，期間兩人互有好感、不變的直進，不僅得到入住者、還得到主持人們的熱烈支持，製作組也公開拍攝結束後兩人繼續見面的近況，這對真的很配啊ㅠㅠㅠㅠ



第三對就是帶來反轉的鎔宇和智媛，雖然之前兩人看似沒有什麼太多的互動，但...最後他們發現彼此有很多相似之處，最終因命運般的吸引而成爲最終情侶。



在新加坡之行後，有了很大的變數，第14集中鎔宇表明自己是「中立」狀態，讓原本看似穩定的配對掀起了變化，原本關注著初雅的心意直接轉移到智媛身上，讓局面變得更加混亂。他的舉動在網路掀起罵聲，就連 IG 追蹤人數韓瘋狂掉粉。

沒想到智媛最後也放下宰亨選擇了鎔宇，兩人最終配對成功，也引來不少罵聲，網友：「兩個人都很反感」、「智媛怎麼能放下宰亨選擇鎔宇呢？？單純的好奇」、「好搞笑啊！收到簡訊後選擇」、「兩人一模一樣，希望他們結婚」、「祝賀宰亨和初雅逃脫」、「立陷愛兩個人很般配」、「真的是歷代級非好感」、「在彼此的哪個部分被吸引，非常好奇」、「最初沒有傳過簡訊的情侶」、「雖然心意可以改變，但人類作爲尊重和對待人的態度不能低劣」、「兩個人有史無前例的無禮」等等。



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