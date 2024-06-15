业界人士揭露韩剧圈的怪象：制作费增加，女演员不卖座，各大OTT有偏好演员名单

1962年1月19日，韩国首部电视剧，KBS电视台制作的《我也要做人》播出。 1987年MBC电视台制作播出电视剧《火鸟》，标志著迷你剧这一形式的诞生。 2000年后，以《蓝色生死恋》和《大长今》为代表的剧集开启了亚洲韩流热潮。 近年来，以《继承者们》、《来自星星的你》 、《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神—鬼怪》 、《鱿鱼游戏》、《黑暗荣耀》、《泪之女王》等为代表更将韩剧推向又一高峰。

由於电视剧制作数量的急剧减少，韩剧自1到2年前开始面临危机。韩国业界分析，最大的问题是制作成本的增加导致市场混乱和剧集数量减少。最近韩媒就相关问题采访了编剧和制片公司，分析了业界的诸多怪像。

制作成本中演员的片酬占据了大部份，但除此之外还有其他的费用问题。拍摄周期的延长导致拍摄时间减少，而工作人员的费用却没有降低。编剧的稿费也在增加，尤其是老牌编剧的费用较往年大幅上涨。 导演在拍摄几部作品后，随著名气的上升导演费用会有明显的变化。 哪怕是三年前就签订的合约，他们也会现要求根据如今的费用进行调整，否则就不会执导。 如今的韩国市场所面临的问题是，费用上涨的理由不充分，但费用却实实在在增加，没有人能够明确解释这个怪现象。



有制片公司的工作人员透露：「我也遇到过一位导演要求导演费7000万（韩币，下同），然而电视台能够承受的最高费用是5000万，他们建议导演参与OTT原创剧更好。 我认为作家们也是一样的情况，如果他们希望获得超过电视台限制的报酬，并选择与电视台合作，对於制作方来说是巨大的风险。 一旦支付了无法承受的剧本费用，接下来会有更昂贵（优秀）的导演和演员加入，这样一个作品可能只能在一年或两年内完成一两个，或者甚至可能不会制作。」

另一位业界人士则提到了女演员对於剧集海外销售的影响，「实际上几乎没有因女演员而在海外销售的情况。特别是浪漫喜剧类型的剧集，销售主要是依靠受欢迎的男演员的粉丝群，所以女主角是谁，其实对整部剧并不重要。 我认为目前市场对於女性叙事剧集的需求不高。 去年一部（以女性叙事为主题的）剧集在收视率方面取得了巨大成功，但一直无法销售到海外，最后以非常低廉的价格才得以销售。 因此，对於制作方来说，这种作品并不受欢迎。 过去的情况是，如果一部作品保持大约5年的时间，就可以开始盈利。 当时还没有OTT平台，可以重播、在P2P网站上销售，并逐渐在海外销售，从中获得回报。 但现在，如果将作品卖给Netflix，他们将拥有该作品的全部权利长达10年，因此完全无法再进行其他销售。 这意味著收益为零，只能在国内进行重播。 这里还有一个问题，就是如果作品无法被Netflix购买。 Tving的价格已经上涨，如果没有人购买海外版权，最终只能以极低的价格卖给Netflix，或者干脆一直保留著。 据我所知，海外OTT平台每个季度会更新一次演员名单。 在第一梯队中，有10到20位韩国顶级男演员，第二梯队则更多一些，第三梯队是一些新兴的演员。 但是女演员的情况不同，可以对销售产生影响力的女演员可以数得过来。 总体来说，甚至不到10人。 简单来说，如果没有决定男演员，那就可以认为无法进行海外销售。 现在几乎没有因女演员而在海外销售的情况，不管怎样都是男演员。」



还有业界人士透露近两年电视剧中的PPL急剧减少，「现在很难得到赞助，以前有实物赞助和现金赞助，每10到20个实物赞助可以得到1到2亿的现金赞助，但现在完全没有了。 因为提前制作的关系，无法展示产品的功能。 如果在赞助之后一年才播出，广告效果就没有了。 无论是车辆、手机、家电还是服装，都会过时，所以企业没有理由赞助。 除非是真正的顶级演员，否则就不会有赞助。 所以我们都必须借用来拍摄。 （这也是制作成本上涨的原因吧？ ）是的。 例如车辆，有专门出租的公司。 既然是从公司租来的，昂贵的车辆就要小心拍摄。 由於所有剧集都变成了提前制作，现在没有赞助，只能去租赁。」



据悉，不同的OTT平台还有各自的标准和偏好的演员名单，「虽然已经拍摄完成，但由於无法安排播出，库存的作品已经超过30部。 OTT平台有自己的喜好名单，这在国外也是一样，虽然标准不明确，但符合各个平台自己的规定。 制作公司觉得『这样就够了吧？』 但OTT平台会坚决地说『不行！』也会出现Netflix认为可以，但Dinsey+觉得不行的，存在这样的差异。 Dinsey+可能会说『我们想要更加具有韩国特色的、类似OCN的类型，那么这位演员就不合适。』 诸如此类，根据每个OTT平台的方针和方向有所不同，他们有自己的喜好名单，都是一些A咖演员，根本不会看到B咖。 他们会说不愿意合作，他们只会选择能够生存下去的人事物，就是我们常说的「集中投资」，这也是演员抬高身价的重要原因。」

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