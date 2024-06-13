【韓網熱門】「還不如5人活動！」被EXO粉絲群指責的CBX！網友：EXO-K減一人而已

韓國組合EXO的子團EXO-CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）公開宣佈與SM娛樂展開全面對抗後，卻遭到粉絲群的「逆風」。

迄今為止，在K-pop界，特別是涉及大型企劃公司的爭議中，很少見到如此異常的情景。 長期以來，考慮到公司規模帶來的市場地位等因素，韓國國內的大型娛樂企劃公司在各種「輿論戰」中通常處於不利的位置。

然而，這次情況發展得截然不同，令人無數人感到困惑。 在韓國知名娛樂論壇TheQoo、Instiz、DC Inside上，EXO-CBX與SM之間的衝突升級之後，出現了「EXO 5支持」運動，大部分粉絲們一致「寧願5人活動」。 數年來一直在K-pop巔峰獨領風騷的EXO卻出現了所謂的「支持EXO 5」這個「粉絲自發處理」的情況。 「EXO 5」指的是除去EXO-CBX之外的SUHO、KAI、D.O.、燦烈和世勳5人。

韓國網友評論：

1. 很好奇他們幾個到底想不想繼續EXO活動

2. 對，我也是這麼想，還不如直接5人活動呢

3. 真的不如5個人呢，這都第幾次了

4. CBX太奇怪了，還要再繼續觀察一下，其他成員很可惜，很好奇粉絲到底是什麼心情，他們也太自私了

5. 希望他們繳納違約金，然後退出

6. 我已經累了，就讓5個人活動吧

7. 感覺D.O.當主唱，SUHO副主唱也可以啊，本來整團就有很多實力歌手

8. 和EXO-K差不多，讓5個人組團吧

9. CBX，之前以為只是單純的接觸一下，沒想到到最後還是和MC夢攪合在了一起

10. 據說SM一開始想推出的M1就是5人，伯賢是出道前才進來的

11. 去年EXO的粉絲不是站在你們這一邊，而是EXO即將回歸，沒辦法才挺你們，同樣的情況又來一次，求求你們別這樣了

12. 剩下的成員好可憐，你們不能私下安靜地解決嗎

13. 5人組男團最合適了，CBX你們沒有當EXO的資格

14. 單數隊形最棒了

15. 壓力好大，對他們越來越失望了

16. D.O. 、SUHO和燦烈可以當主唱，KAI和世勳主舞

17. 那不就是沒有伯賢的EXO-K嗎？

18. EXO也真是，從12人開始，現在卻......

19. 繞了一大圈最後還是回到了最初打算的出道組，好神奇

20. 沒了這三人也不會有什麼大事

21. 你們看到JYJ還沒學會嗎？ 時間都過了這麼久了

22. 就是說愛豆團5人最好了，這是基本人員配置

23. 隊長、主舞、主唱、主Rapper、忙內，都齊了啊

原文：https://theqoo.net/square/3274332350

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞