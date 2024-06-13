秀賢《雖然不是英雄》超過100公斤胖胖特殊化妝必須花費8小時！「無法睡覺也不能喝水〜」

平時總給人高冷形象，擁有姣好身材的演員秀賢，這次在《雖然不是英雄》中嘗試演出胖美女，說起這個特殊化妝，一次就必須花上8小時裝扮，相當辛苦。

12日所公開的YT頻道節目邀請到演員秀賢擔任嘉賓，主持人李素拉熱情地迎接自己的超級模特兒後輩秀賢，秀賢提到自己當時在什麼樣的契機下參加超模選拔大賽，當時她還只是學生，希望能夠做些更專業的事情，認為這樣自己的選擇可能會更多更廣，媽媽也曾鼓勵她去嘗試看看，其實她的母親從小就時常鼓勵她參與，不過秀賢卻都沒採取行動，後來覺得試試看也不錯，如果媽媽喜歡的話，於是在最後一日丟出了報名表。



秀賢在JTBC電視劇《雖然不是英雄》中飾演一位擁有飛行超能力的美女福動熙，但卻因為吃得太胖而無法飛行。劇情初期必須呈現出100公斤左右的她，挑戰了特殊化妝。每進行一次特殊胖胖裝扮就必須花上4到8個小時，秀賢提到，因為必須花很長的時間才能裝扮好，所以非常不容易，前一天的晚上就被接去化妝，所以也無法睡覺，開始化妝之後大家更辛苦的是每次都要重新洗臉，化完妝之後就被困在胖胖裝裡面了，就算很熱也無法脫下來。



李素拉也問到，聽起來連上廁所都無法上了吧？該不會連水都不能喝吧？秀賢則回答，自己的確是幾乎不喝水。李素拉表示當她與女演員們進行訪談時，中途都會問她們是否需要洗手間，但其實許多演員都已經習慣這樣的模式，所以幾乎也都不跑廁所，所以這簡直是「極限職業」，但當秀賢被問到「如果能重新選擇，還會演嗎？」她覺得自己一定會做相同選擇。



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