【韩网热门】「还不如5人活动！」被EXO粉丝群指责的CBX！网友：EXO-K减一人而已

韩国组合EXO的子团EXO-CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）公开宣布与SM娱乐展开全面对抗后，却遭到粉丝群的「逆风」。

迄今为止，在K-pop界，特别是涉及大型企划公司的争议中，很少见到如此异常的情景。 长期以来，考虑到公司规模带来的市场地位等因素，韩国国内的大型娱乐企划公司在各种「舆论战」中通常处於不利的位置。

然而，这次情况发展得截然不同，令人无数人感到困惑。 在韩国知名娱乐论坛TheQoo、Instiz、DC Inside上，EXO-CBX与SM之间的冲突升级之后，出现了「EXO 5支持」运动，大部分粉丝们一致「宁愿5人活动」。 数年来一直在K-pop巅峰独领风骚的EXO却出现了所谓的「支持EXO 5」这个「粉丝自发处理」的情况。 「EXO 5」指的是除去EXO-CBX之外的SUHO、KAI、D.O.、灿烈和世勋5人。

韩国网友评论：

1. 很好奇他们几个到底想不想继续EXO活动

2. 对，我也是这么想，还不如直接5人活动呢

3. 真的不如5个人呢，这都第几次了

4. CBX太奇怪了，还要再继续观察一下，其他成员很可惜，很好奇粉丝到底是什么心情，他们也太自私了

5. 希望他们缴纳违约金，然后退出

6. 我已经累了，就让5个人活动吧

7. 感觉D.O.当主唱，SUHO副主唱也可以啊，本来整团就有很多实力歌手

8. 和EXO-K差不多，让5个人组团吧

9. CBX，之前以为只是单纯的接触一下，没想到到最后还是和MC梦搅合在了一起

10. 据说SM一开始想推出的M1就是5人，伯贤是出道前才进来的

11. 去年EXO的粉丝不是站在你们这一边，而是EXO即将回归，没办法才挺你们，同样的情况又来一次，求求你们别这样了

12. 剩下的成员好可怜，你们不能私下安静地解决吗

13. 5人组男团最合适了，CBX你们没有当EXO的资格

14. 单数队形最棒了

15. 压力好大，对他们越来越失望了

16. D.O. 、SUHO和灿烈可以当主唱，KAI和世勋主舞

17. 那不就是没有伯贤的EXO-K吗？

18. EXO也真是，从12人开始，现在却......

19. 绕了一大圈最后还是回到了最初打算的出道组，好神奇

20. 没了这三人也不会有什么大事

21. 你们看到JYJ还没学会吗？ 时间都过了这么久了

22. 就是说爱豆团5人最好了，这是基本人员配置

23. 队长、主舞、主唱、主Rapper、忙内，都齐了啊

原文：https://theqoo.net/square/3274332350

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