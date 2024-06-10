所愿《玩什么好呢》跳GFRIEND名曲要落泪！刘在锡一句「好想念」是多少人心声

《玩什么好呢》（玩甚么好呢）最新一集EP.237再办跳蚤市场，成员们纷纷打电话邀来艺人朋友，包括「垃圾大叔」金锡勋、电波商社、曹世镐、SG Wannabe金容俊、After School出身周妍，最惊喜莫过於压轴的GFRIEND队长所愿！

‎所愿和美珠过去因活动期重叠成为好友（虽然美珠自爆因为自己恋爱，两人已一年没见XD），美珠一通电话就召唤出所愿，刘在锡、HAHA见到她都感到相当惊喜。「我真的很喜欢GFRIEND的歌。」刘在锡提出请求希望所愿能跳GFRIEND名曲，所愿虽表示3、4年没跳了，身体还是存著记忆，一连跳了〈今天开始我们〉（2015）、〈时间流逝〉（2016）与〈玻璃珠〉（2015）。



跳完两首歌，全场喊「玻璃珠」三个字时，所愿便双手比著想拭泪的手势说：「为何有点想哭呢？」所愿甜美的跳著当年的歌，刘在锡看著看著忍不住对镜头喊：「好想念她们！」所愿这一跳不晓得唤起多少粉丝BUDDY的回忆，多多少少也想喊声「我也很想她们」吧！



观众也纷纷敲碗希望刘在锡和《玩什么好呢》能让GFRIEND重聚在萤光幕前，毕竟《玩什么好呢》可是曾让‎SG WANNABE、LABOUM与TEEN TOP创下逆袭奇迹，让团体再创巅峰或是重启活动，近日也召集了LOVELYZ完整体进行演出。

YouTube上影片下方网友留言「相信大家近期就能看到《玩什么好呢》GFRIEND完整体舞台」、「看到所愿哽咽的样子也哽咽了……被介绍是GFRIEND所愿，还有到现在还记得舞蹈……会一直等著希望你们随时回来……」、「能同时有LOVELYZ和GFRIEND两个就好了，拜托GFRIEND明年10周年来吧」、「韶情（所愿本名）啊……不是只有你哽咽了……这世上看到你跳舞，数万名BUDDY们一起哽咽了」……等等。

▼影片（香港观众可於黄Viu收看完整节目，所愿有意无意的杀价亦是看点XD）



GFRIEND成员们离开原公司后各自活动，但每年出道纪念日绝对会合体庆祝，平时也常常为彼此活动应援，团魂相当坚强，不过也总是引起BUDDY怀念，盼望著某天GFRIEND能完整体再站上舞台。睿隣亲自说过：成员们只是在各自岗位努力，总有一天会再次团聚和大家见面‎。



本月初VIVIZ（银河、信飞、严智）首尔巡演，裕株、所愿、睿隣三人就在台下观赏，正是GFRIEND完整体啊！裕株、所愿与睿隣还当场Challenge VIVIZ的〈MANIAC〉，全场尖叫连连。



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