編舞超難的二代男團TEEN TOP要回歸啦！上半年《玩什麼好呢》合體創話題，確定下半年回歸

以高難度刀群舞聞名的二代男團TEEN TOP，確定要在7月中旬回歸，時隔3年。

TEEN TOP 2010年出道，最出名的就是高難度編舞，而且編舞難還能創造刀群舞，因此曾有人稱他們「男偶像編舞之王」，「沒有什麼後輩敢cover」也曾蔚為話題‎，舞曲〈To You〉、〈長直髮的她〉與〈不是開玩笑的〉……等等都是名曲。



TEEN TOP上一次回歸已是3年前的2020年，於10週年之際重新錄製了〈To You〉發行〈To You 2020〉，還登上《文明特急》掀起話題。隔年雖然成員Niel與創造不與經紀公司TOP Media續約，但他們沒有退出，TEEN TOP維持五人體制（C.A.P、天地、Niel、Ricky、創造）。



今年3月劉在錫攜手HAHA、黃光熙、曹世鎬、柳炳宰，李伊庚與梁世炯組成翻版TEEN TOP「ONE TOP」，邀請到TEEN TOP五人完整體上節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢），TEEN TOP串燒表演再次掀話題，不僅音源逆行，五成員隔月品牌聲望度都大幅度上升，團體聲望還站上第四名，後來有媒體報導TEEN TOP正積極考慮回歸，幾位成員也開始出現在各大綜藝節目上。



據今（3）日各大媒體報導，TEEN TOP確定要回歸啦！時間就在7月，將和粉絲ANGEL一同慶祝出道13週年，新專輯會收錄粉絲親自選出的「想再聽的名曲」，TEEN TOP會重新錄製新版本，就如同3年前重新錄製〈To You〉。投票將在本月8日於官方社群展開。



在等待TEEN TOP回歸之前，不妨回顧以上TEEN TOP各種高難度編舞與《文明特急》、《玩什麼好呢？》回憶殺，以及最新的SBS廣播節目《兩點出逃》特輯演唱會舞台吧！



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