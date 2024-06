6日下午,BABYMONSTER 爲參加《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE IN JAPAN》粉絲見面會,經由仁川機場前往印尼雅加達。

▼BABYMONSTER



▼Ruka



▼Pharita



▼Asa



▼Ahyeon



▼Rami



▼Rora



▼Chiquita



BABYMONSTER 在今年4月1日以7人完整體發行迷你1輯《BABYMONS7ER》,主打歌〈SHEESH〉在5月2日也獲得初一位。近日她們公開收錄曲〈LIKE THAT〉表演 Live 版影片,因好評不斷而被強制召回打歌,將出演13日的《M Countdown》。

此外,她們5月中從日本東京開始,陸續到到印尼雅加達、新加坡、台灣台北、泰國曼谷舉行粉絲見面會,8月出擊日本最大音樂節「Summer Sonic 2024」。而日前梁鉉錫也親自透露 BABYMONSTER 未來計畫,將在7月初發行正規一輯先行曲、10月左右發行正規一輯。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞