Winter出演朴明洙網綜預告公開！肢體接觸引aespa海外粉絲不滿：SM瘋了嗎？看了很不舒服！

喜劇演員、主持人朴明洙最近宣佈副角車恩秀（차은수）的出道，要開始追趕車銀優 XD

5日，YouTube 頻道「채널훈훈」上傳標題為「我們恩秀的臉不僅撕開了時尚，還撕開畫報，ㅣEP.0 [臉蛋天才車恩秀] 」的影片。公開的影片中，他拍攝 Pure、Sexy、Wild 等多種風格的畫報，不僅赤裸著上身躺在床上，還在裝有花的浴缸中進行拍攝（笑）！



特別是影片的最後，aespa 成員 Winter 驚喜登場！Winter 還特別強調說：「什麼呀～車恩秀！長得帥就了不起嗎？長得帥就了不起嗎？」兩人還手貼手、額邊額頭貼著額頭，預告了 Winter 和車恩秀的情境劇。



預告一公開，不少韓國網友紛紛表示很期待，但...朴明洙 Winter 的接觸卻讓不少 aespa 海外粉絲感到不滿，紛紛影片和 X（舊Twitter）留言：「SM 瘋了嗎」、「好讓人不舒服的畫面，離 Winter 遠一點啊」、「請立即取消這些內容」、「這是在幹嘛」、「噁心！遠離 Winter」、「這看著真的很不舒服」、「讓這個奇怪的老人離開」等等。

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