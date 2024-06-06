許光漢上鄭在炯節目被說「太正直」，乾脆壞一點說「想躺著賺錢」還自稱「青春大叔」

以台劇《想見你》在韓國打開知名度的台灣演員許光漢，日前在韓國宣傳台日合作片《青春18×2 通往有你的旅程》，除了登上Jaejae主持的YouTube綜藝《MMTG文明特急》外，也登上音樂人鄭在炯主持的《妖精食堂》。

*先前報導：

許光漢再見Jaejae暢聊與2PM俊昊、李帝勳、高賢廷相遇內幕！學「麻辣糖葫蘆」教「來我家看貓」XD

許光漢聽見自己是「亞洲初戀」象徵狂搖頭，他說自己實際上有老靈魂，是「青春大叔」。為何演戲都能演得像他自己本身？他表示只是讓自己真心的投入、只是想把工作做好，從首次看劇本就會在腦中開始塑造角色，會接演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》正是因為覺得角色搞笑想嘗試，不過他仍謙虛的說：「這對我來說好像不算努力，是本來就該做的功課。」



許光漢整場各種回答都讓鄭在炯覺得「太正直」、「太官腔」，聽到他長篇大論忍不住對鏡頭嘆氣：「啊……真是正直的青年……」許光漢聽了回答：「我可能也會有不正直的時候。」馬上讓全場大笑。自此後許光漢都給兩種回答，為何會想到日本或韓國拍片，正式回答是「想挑戰」，非正式回答是「我隨便挑就挑到這本（劇本）」；他介紹《青春18×2 通往有你的旅程》是部療癒、檢視自身的電影，講一講說：「不要管，去看就對了！」



後來鄭在炯問他在韓國記者會上拒絕再演學生一事，如果片酬給兩倍演不演？他說：「三倍。」問他有何夢想？他說以前是想照顧媽媽和姐姐，現在漸漸達成後想「找回自己的生活方式達成身心平衡」，而非正式的他回答瀟灑：「希望找到躺著就可以賺錢的工作。」又引發一陣爆笑。



談話中亦聊到高賢廷先前害羞躲著許光漢趣事，以及許光漢曾培訓當歌手後來在Q Place表演教室展開演技之路、平時喜歡關注流浪動物，鄭在炯還提及自己培養的一隻導盲犬海德米是台灣出身，以及鄭在炯知道台東適合衝浪卻不知如何從台北前往……

整場節目看下來，網友讚嘆鄭在炯邀請嘉賓的能力太強、功課做得很足、訪問很有內涵，當然也有不少人稱讚許光漢真的非常謙虛正直，還很親切、暖心。

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