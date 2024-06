LE SSERAFIM被選為「MTV PUSH」6月藝術家！K-POP女團史上第一人

女團LE SSERAFIM成為首個被選為美國音樂節目全球推廣活動藝術家的K-pop女團。

MTV於4日(韓國時間)在官網和YouTube頻道上發佈了LE SSERAFIM第三張迷你專輯主打歌《EASY》和收錄曲《Smart》的演出影片。 LE SSERAFIM被選為「MTV PUSH」六月的藝術家。 「MTV PUSH」是每月選出一位藝術家進行重點關注的全球推廣活動。



LE SSERAFIM在特制舞台上表演了《EASY》和《Smart》,成員們從容的舞台風範令人印象深刻。 她們通過強勁的舞蹈動作吸引了粉絲的目光。LE SSERAFIM出演的「MTV PUSH」之後還將在MTV相關的社交媒體上發佈,並將在六月整個期間通過全球MTV頻道播出。



One thing's for sure about @le_sserafim – these women will put on a SHOW-STOPPING performance & they’ll make it look “EASY”



See more of their #MTVPush content on https://t.co/DLt0FjIrzz pic.twitter.com/1SeWDI5vOV