LE SSERAFIM被选为「MTV PUSH」6月艺术家！K-POP女团史上第一人

女团LE SSERAFIM成为首个被选为美国音乐节目全球推广活动艺术家的K-pop女团。

MTV於4日（韩国时间）在官网和YouTube频道上发布了LE SSERAFIM第三张迷你专辑主打歌《EASY》和收录曲《Smart》的演出影片。 LE SSERAFIM被选为「MTV PUSH」六月的艺术家。 「MTV PUSH」是每月选出一位艺术家进行重点关注的全球推广活动。



LE SSERAFIM在特制舞台上表演了《EASY》和《Smart》，成员们从容的舞台风范令人印象深刻。 她们通过强劲的舞蹈动作吸引了粉丝的目光。LE SSERAFIM出演的「MTV PUSH」之后还将在MTV相关的社交媒体上发布，并将在六月整个期间通过全球MTV频道播出。



One thing's for sure about @le_sserafim – these women will put on a SHOW-STOPPING performance & they’ll make it look “EASY”



See more of their #MTVPush content on https://t.co/DLt0FjIrzz pic.twitter.com/1SeWDI5vOV — MTV (@MTV) June 3, 2024

此外，LE SSERAFIM即将迎来她们的首次日本粉丝见面会。 从本月29日起，她们将在兵库、爱知、神奈川、福冈等4个地区共举办9场演出。

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