沒有《背著善宰跑》的週一，「善宰」本人邊佑錫也很不習慣！提及下部作品：若有共鳴的話，反派或外星人都沒問題

「善宰」和我們一樣，第一次迎來了「沒有善宰的週一」，這一天的邊佑錫會做什麼呢？

《背著善宰跑》於上週二以刷新自身最高收視率紀錄的收視率完美落幕，小素（金惠奫 飾）和善宰（邊佑錫 飾）也如所有觀眾期待的那樣迎來了幸福大結局。從本週開始，觀眾們再也看不到「週一病治療劑」了，身為主演的邊佑錫又會做什麼呢？ 3日，邊佑錫接受了媒體的終映採訪，透露沒有「善宰」的週一讓他本人也很不習慣。



邊佑錫表示：「之前電視劇播出的時間內我基本上會在晚上8點開始運動，回到家裡正好趕上電視劇快結束的時候，就會在電視上看一會，之後再在OTT平台上看一遍。 （今天）就不行了，可能會一邊吃著水果一邊想『沒有善宰了啊』，坐在沙發上一邊發呆一邊吃水果吧。」其實廣大觀眾也很不捨，很多網友湧入邊佑錫的Weverse留言，表示根本不習慣沒有《背著善宰跑》的週一，邊佑錫回應大家稱：「就是說啊」、「我現在重新開始看第一集」，看來他本人也未能走出「善宰」的餘韻。



最後記者還問及邊佑錫關於下部作品的計劃，他小心翼翼地回答：「現在收到的劇本是原來的10-20倍，我對工作很有野心，挑劇本也有自己的一套方法。 當時選擇《背著善宰跑》是因為很有共鳴，如果我對某個劇本能產生共鳴的話就會非常快地決定，反之則會花費一些時間。 比起自己想要演的角色，我更偏重於能夠產生共鳴的角色，因此不管是反派還是外星人都沒關係。」

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