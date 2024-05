台灣「灶咖大戰」進度更新：這支二代團默默來到第四名！僅次SJ、MAMAMOO、EXO

2024年過不到一半,韓星來台活動場次已破百場,各家K-POP粉絲都相當有感覺「韓星一直來,錢包一直破洞」,Threads默默的便有一群人統計2024年誰才是來台辦最多活動的霸主,稱之為「灶咖大戰」(灶跤大戰)。

台語裡有個常用說法就是「當做灶跤佇行」(把某地方當自家廚房一直跑來),「灶咖大戰」顧名思義就是韓星搶著把台灣當廚房在跑,目前第一名仍是Super Junior和MAMAMOO,皆11場,而MAMAMOO同時是2023年灶咖大戰冠軍,不曉得今年何時會正式超越Super Junior。



第三名是10場的EXO。值得注意的是,EXO這兩年變化相當多,有人當兵也有人離開待了好幾年的SM娛樂自立門戶,不過他們團魂依舊,除了EXO各種合體活動外,「不約而同跑來台灣舉行個人活動」也意外有默契,XIUMIN、燦烈、伯賢、D.O.、CHEN與SUHO接連光臨,除了當兵的KAI和世勳都來過或即將要來了。



第四名是誰呢?你們猜猜!提示:是二代團!



是2010年出道的TEEN TOP!本站先前曾整理同為二代團的SHINee和TEEN TOP活動場次都是四場並列第四名,但隨著TEEN TOP成員RICKY公布自己見面會台灣場時間,TEEN TOP正式獨霸第四名位置!



▼整理(目前共6場)

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting

01/14 NIEL 簽唱會 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 下午場(New!)

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 晚上場(New!)

07/21天地 The bookmark of missing ChunJi Fanmeeting in Taipei

或許因為TEEN TOP成員合作的主辦單位較小,知道他們今年來台多次的K-POP粉絲並不多,不過對TEEN TOP本身或對台灣Angel(粉絲名)而言是相當特別的。去年TEEN TOP是‎多虧劉在錫主持的《玩什麼好呢》(玩甚麼好呢)引發逆行後迅速合體回歸‎,雖然歷經成員變動的遺憾事情,但四名成員天地、Niel、Ricky以及創造都全心全意活動,只為回饋給Angel。



迅速回歸後還展開巡演,唯一海外場便獻給台灣Angel,那場還開了線上收費供無法到場的全球粉絲觀看。當時成員們感慨表示不曉得台灣還有那麼多Angel,對台灣Angel坐滿整場且全力應援感動不已。‎台灣演唱會結束不久忙內創造便入伍‎了,TEEN TOP接著也經歷成員離開公司TOP MEDIA,但他們沒有團體活動也會為彼此個人活動應援,若再加上「個人活動都愛往台灣跑」,團魂可說和EXO很相像。



有趣的是,6月15日、6月16日Niel和Ricky接連來台,兩人會不會為彼此站台呢?或許粉絲還可見到他們私下在台灣見面呢!

