台灣「灶咖大戰」進度更新：這支二代團默默來到第四名！僅次SJ、MAMAMOO、EXO

2024年過不到一半，韓星來台活動場次已破百場，各家K-POP粉絲都相當有感覺「韓星一直來，錢包一直破洞」，Threads默默的便有一群人統計2024年誰才是來台辦最多活動的霸主，稱之為「灶咖大戰」（灶跤大戰）。

台語裡有個常用說法就是「當做灶跤佇行」（把某地方當自家廚房一直跑來），「灶咖大戰」顧名思義就是韓星搶著把台灣當廚房在跑，目前第一名仍是Super Junior和MAMAMOO，皆11場，而MAMAMOO同時是2023年灶咖大戰冠軍，不曉得今年何時會正式超越Super Junior。



第三名是10場的EXO。值得注意的是，EXO這兩年變化相當多，有人當兵也有人離開待了好幾年的SM娛樂自立門戶，不過他們團魂依舊，除了EXO各種合體活動外，「不約而同跑來台灣舉行個人活動」也意外有默契，XIUMIN、燦烈、伯賢、D.O.、CHEN與SUHO接連光臨，除了當兵的KAI和世勳都來過或即將要來了。



第四名是誰呢？你們猜猜！提示：是二代團！



是2010年出道的TEEN TOP！本站先前曾整理同為二代團的SHINee和TEEN TOP活動場次都是四場並列第四名，但隨著TEEN TOP成員RICKY公布自己見面會台灣場時間，TEEN TOP正式獨霸第四名位置！



▼整理（目前共6場）

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting

01/14 NIEL 簽唱會 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 下午場（New！）

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 晚上場（New！）

07/21天地 The bookmark of missing ChunJi Fanmeeting in Taipei

或許因為TEEN TOP成員合作的主辦單位較小，知道他們今年來台多次的K-POP粉絲並不多，不過對TEEN TOP本身或對台灣Angel（粉絲名）而言是相當特別的。去年TEEN TOP是‎多虧劉在錫主持的《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）引發逆行後迅速合體回歸‎，雖然歷經成員變動的遺憾事情，但四名成員天地、Niel、Ricky以及創造都全心全意活動，只為回饋給Angel。



迅速回歸後還展開巡演，唯一海外場便獻給台灣Angel，那場還開了線上收費供無法到場的全球粉絲觀看。當時成員們感慨表示不曉得台灣還有那麼多Angel，對台灣Angel坐滿整場且全力應援感動不已。‎台灣演唱會結束不久忙內創造便入伍‎了，TEEN TOP接著也經歷成員離開公司TOP MEDIA，但他們沒有團體活動也會為彼此個人活動應援，若再加上「個人活動都愛往台灣跑」，團魂可說和EXO很相像。



有趣的是，6月15日、6月16日Niel和Ricky接連來台，兩人會不會為彼此站台呢？或許粉絲還可見到他們私下在台灣見面呢！

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