【韓網熱門】抑制吃宵夜念頭的方法！網友爆笑留言：我是黑心公司

大家有沒有吃宵夜的習慣呢？明知道不健康，卻敵不過美食的誘惑。

最近韓網上有網友分享了抑制宵夜念頭的內容，表示「醫生說，上司毫無徵兆地突然讓妳半夜加班，妳會不會很惱火。吃宵夜對身體來說就是這種感覺，讓我不要吃」。消化器官：我都已經下班了！！！！！

韓國網友評論：

1. 大腦和消化器官好好商議一下吧

2. 我現在是上司的立場，就想讓腸胃加班怎麼了？ 就想耍耍上司的威風，讓腸胃滾回來

3. 那麼肚子餓的信號，是妳家貓不小心發錯kakaotalk了嗎

4. 我的腸胃沒有下班時間

5. 晚飯早點吃，早點睡，可以忍過去

6. 腸胃啊，對不起，但是吃完宵夜再睡的確第二天身體更疲憊

7. 是大腦讓我吃的啊，腸胃妳就老老實實聽話吧

8. 就是肚子餓啊，我能怎麼辦？

9. 大受衝擊，以前對不起妳了，腸胃啊

10. 不好意思，我是黑心公司

11. 有時候還是有加班必要的

12. 1年5次的頻率就寬容一下吧

13. 我不是社長嗎？我還不能做決定？

14. 可是大腦很喜歡怎麼辦

15. 再怎麼說到最後都會聽上司的話，發火也沒用，選擇權不在消化器官那裡

16. 我加班了，那妳也加班吧

17. 我加班了啊， 所以我的身體啊，主人都都在加班，難道妳要在一邊玩嗎？

18. 明明是腸胃讓我放食物進去的

19. 不就是讓妳們加個班嘛？所以說現在的腸胃都不行

20. 但是妳們上班很晚啊

21. 大腦、舌頭、肚子和身體都需要，消化器官也很滿足啊

22. 我在加班，妳（消化器官）一個人獨自下班？

23. 我們是一個身體啊，所以妳也必須加班

原文：https://theqoo.net/square/3239752392

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